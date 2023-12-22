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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:14

Пробка парализовала движение из Ростова в Таганрог. Показываем, как объехать

Пробка парализовала движение из Ростова в Таганрог. Показываем, как объехать

22 декабря 2023, 12:11
Фото: 1MI
Пробка парализовала движение из Ростова в Таганрог. Показываем, как объехать

Дорожные работы парализовали движение из Ростова в Таганрог 22 декабря

Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом появились серьезные заторы из-за дорожных работ, говорится на онлайн-картах.

Первая пробка начинается сразу при выезде из Ростова через улицу Таганрогскую. Поток автомобилей растянулся более чем на 10 километров, поэтому придется постоять на одном месте.

Да и в целом ситуация в городе довольно сложная, так как пробкам уже присвоено 7 баллов из 10 возможных. А, если учитывать, что скоро все автомобилисты поедут домой, то ситуация может усложниться.

Пробка на дороге Ростов — ТаганрогПробка на дороге Ростов — Таганрог
Пробка на дороге Ростов — Таганрог
Фото: Яндекс.Карты

Следующий серьезный затор на пути к Таганрогу начинается в районе Мержаново, где стоит значок, что проводятся дорожные работы. В этом случае длина затора составляет восемь километров.

После этого участка движение свободно, поэтому добраться до пункта назначения проблем не составит.

Добавим, что объехать участок с пробкой можно, если свернуть к хутору Морской Чулек, а далее поехать направо.

Объехать пробкуОбъехать пробку
Объехать пробку
Фото: Яндекс. Карты

Ранее движение на Северном обходе Ростова перекрывали из-за горящего грузовика.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Дорожные работы#Пробка#Заторы
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