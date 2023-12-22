Пробка парализовала движение из Ростова в Таганрог. Показываем, как объехать

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Первая пробка начинается сразу при выезде из Ростова через улицу Таганрогскую. Поток автомобилей растянулся более чем на 10 километров, поэтому придется постоять на одном месте.
Да и в целом ситуация в городе довольно сложная, так как пробкам уже присвоено 7 баллов из 10 возможных. А, если учитывать, что скоро все автомобилисты поедут домой, то ситуация может усложниться.
Следующий серьезный затор на пути к Таганрогу начинается в районе Мержаново, где стоит значок, что проводятся дорожные работы. В этом случае длина затора составляет восемь километров.
После этого участка движение свободно, поэтому добраться до пункта назначения проблем не составит.
Добавим, что объехать участок с пробкой можно, если свернуть к хутору Морской Чулек, а далее поехать направо.