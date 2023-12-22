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Хакер взломал радио

«Психическая атака на людей»: хакеры взломали радиостанцию в Ростовской области

22 декабря 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Хакер взломал радио

Хакеры взломали радиостанцию в Ростовской области, но только насмешили людей

В Каменске-Шахтинском неизвестные взломали местную радиостанцию и транслировали фейковую информацию, сообщили жители региона в соцсетях.

Автор опубликовал видео из автомобиля, в котором показана магнитола и слышен женский голос, объявляющий о террористической угрозе. Она попросила всех проследовать в укрытия и не покидать до особого сигнала.

При этом водитель оказался довольно спокоен и прекращать свою поездку не стал.

«В Каменске взломали местную радиостанцию и хотели провести психическую атаку на жителей, но вызвали только смех», — написал автор.

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После этого Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» написал, что регионе не объявляли красный уровень террористической угрозы, ситуация стабильная.

Ранее глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города.

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