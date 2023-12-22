«Психическая атака на людей»: хакеры взломали радиостанцию в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Автор опубликовал видео из автомобиля, в котором показана магнитола и слышен женский голос, объявляющий о террористической угрозе. Она попросила всех проследовать в укрытия и не покидать до особого сигнала.
При этом водитель оказался довольно спокоен и прекращать свою поездку не стал.
«В Каменске взломали местную радиостанцию и хотели провести психическую атаку на жителей, но вызвали только смех», — написал автор.
После этого Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» написал, что регионе не объявляли красный уровень террористической угрозы, ситуация стабильная.
Ранее глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города.