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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

«ПВО где?»: жители Батайска заметили беспилотник в небе над городом

Жители Батайска заметили беспилотник в небе над городом

22 декабря 2023, 07:47
Фото: 1MI
«ПВО где?»: жители Батайска заметили беспилотник в небе над городом
В Батайске в пятницу, 22 декабря, местные жители заметили в небе над городом беспилотник, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Горожане рассказали, что похожий на небольшой самолет беспилотник пролетел в небе над Батайском. Кому он может принадлежать, пока неизвестно.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях предположили, что его могли запустить в учебных целях.

«Жесть, а возможно и обучение кого-то», — пишут горожане.

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«Я такой под Таганрогом видел вчера», — заявили местные жители.

Видео: телеграм-канал Don_Mash

«Авиамоделистам теперь уже и не летать? Хватит бояться», — сообщают батайчане.

[прим.ред.: позднее власти региона сообщили, что информация о беспилотниках не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной. Также глава администрации Батайска Роман Волошин призвал людей не доверять недостоверным источникам. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников].

Ранее депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область.

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#Общество#Город#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Батайск#ПВО#Беспилотник#Небо
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