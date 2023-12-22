Жители Батайска заметили беспилотник в небе над городом

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Горожане рассказали, что похожий на небольшой самолет беспилотник пролетел в небе над Батайском. Кому он может принадлежать, пока неизвестно.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях предположили, что его могли запустить в учебных целях.
«Жесть, а возможно и обучение кого-то», — пишут горожане.
«Я такой под Таганрогом видел вчера», — заявили местные жители.
«Авиамоделистам теперь уже и не летать? Хватит бояться», — сообщают батайчане.
[прим.ред.: позднее власти региона сообщили, что информация о беспилотниках не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной. Также глава администрации Батайска Роман Волошин призвал людей не доверять недостоверным источникам. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников].
Ранее депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область.