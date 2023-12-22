Развитие с цифрой: как на Сахалине и Курилах внедряют IT-технологии в жизнь людей

В Сахалинской области активно развивают цифровизацию: технологии IT-индустрии уже несколько лет внедряют в управление регионом, экономические процессы и подготовку профессиональных кадров. Подробнее об успехах рассказал министр цифрового и технологического развития региона Александр Снегирев.