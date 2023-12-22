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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Рецепт безумно вкусного холодца по классическому рецепту от бабушки

Рецепт безумно вкусного холодца по классическому рецепту от бабушки

22 декабря 2023, 14:40
Фото: rostovgazeta.ru
Рецепт безумно вкусного холодца по классическому рецепту от бабушки

Ростовчанка рассказала, как приготовить холодец по классическому рецепту

Холодец является традиционным блюдом для новогоднего стола по всей России. Бабушка одного из сотрудников RostovGazeta раскрыла классический рецепт этого блюда, от которого пальчики оближешь.

Стоит сразу предупредить, что холодец готовится долго, но это стоит затраченных усилий. И воображение не позволяет представить себе Новый Год без этого блюда…

Что нужно для холодца

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  1. 1,8 кг свиной ноги;
  2. 1,8 кг телячьей ноги;
  3. 8 зубчиков чеснока;
  4. 400 г моркови;
  5. 700 г лука репчатого;
  6. 2 веточки лаврового листа;
  7. 10 г зелени петрушки;
  8. морская соль по вкусу;
  9. 2 столовые ложки черного горошка.
Что нужно для холодцаЧто нужно для холодца
Что нужно для холодца
Фото: Gamerscore Blog/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Как приготовить холодец

Вначале нагреваем воду до кипения и опускаем мясо, после чего уменьшаем огонь и оставляем настаиваться в течение 20-30 минут, пока не появится пена на поверхности.

На следующем шаге удаляем пену и добавляем в бульон морковь, лук, лавровый лист, перец и соль. Затем готовим на медленном огне в течение 6 часов.

После этого извлекаем лук и продолжаем варить еще 4 часа., а далее убираем морковь.

Извлекаем мясо из бульона и даем ему остыть. А в это время процеживаем бульон через марлю или сито с бумажным полотенцем. Очищаем и измельчаем чеснок, затем добавляем его к бульону.

Покрываем форму для холодца пищевой пленкой. Отделяем мясо от костей и режем его на небольшие кусочки, после чего размещаем листья петрушки в форму.

После этого равномерно распределяем на них мясные кусочки. Заливаем мясо бульоном и ставим форму с холодцом в холодильник, чтобы она застыла.

После застывания холодец переворачиваем на тарелку и подаем к столу. Приятного аппетита.

На следующем шаге удаляем пену и добавляем в бульон морковь, лук, лавровый лист, перец и соль. Затем готовим на медленном огне в течение 6 часов.На следующем шаге удаляем пену и добавляем в бульон морковь, лук, лавровый лист, перец и соль. Затем готовим на медленном огне в течение 6 часов.
На следующем шаге удаляем пену и добавляем в бульон морковь, лук, лавровый лист, перец и соль. Затем готовим на медленном огне в течение 6 часов.
Фото: baron valium/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Сколько можно хранить холодец

Стоит помнить, что холодец может храниться в холодильнике около недели. Если вы решили заморозить его, то он сохранит свои полезные свойства и вкус до трех месяцев.

Для размораживания рекомендуется перелить холодец из пластиковой емкости в стеклянную или керамическую и оставить его в холодильнике.

Как красиво подать холодец

Во время подачи его можно достать из посуды и перевернуть на тарелку. Холодец также можно разлить в обычные небольшие формочки, даже в кофейные чашки, но перед этим можно разложить на дно красивые фигурки, вырезанные из овощей, чтобы добавить яркость, или просто зелень.

И даже один кусочек обычного вареного яйца может превратить обычное блюдо в произведение искусства. Подойдут вполне и обычные бокалы для вина.

Самыми эффектными станут порционные подачи. Например, можно приготовить холодец в формочках для выпечки или просто в маленьких пиалках. Также можно нарезать холодец на кусочки и украсить с помощью зелени, хрена или ягод.

Также можно нарезать холодец на кусочки и украсить с помощью зелени, хрена или ягод.Также можно нарезать холодец на кусочки и украсить с помощью зелени, хрена или ягод.
Также можно нарезать холодец на кусочки и украсить с помощью зелени, хрена или ягод.
Фото: Pxhere.com

Калорийность холодца

В зависимости от составляющих блюда продуктов этот показатель может достигать от 180 до 260 ккал. В этой порции содержатся 26 г белков, более 15 г жиров и около 4 г углеводов.

Польза и вред холодца

Холодец — источник важных питательных веществ, которые нужны нашему организму. В «идеальном» холодце содержатся различные витамины группы В (в особенности B12 и B3), железо, магний, калий, натрий, кобальт, лизин, глицин, фосфор и, конечно, коллаген. В зависимости от того, на каком мясе (говядина, свинина, птица или рыба) приготовлен холодец, а также от добавления овощей, зелени и специй, полезные свойства холодца могут различаться. Например, блюдо из свинины или говядины содержит больше железа, чем из курятины или индейки, что способствует быстрому повышению уровня гемоглобина. Кроме того, в красном мясе, особенно в свинине, содержится миоглобин — важный белок, который служит «хранилищем» для кислорода. Его присутствие поддерживает работу мышц и сердечного миокарда и обеспечивает энергией для работы сердца.

Присутствие миоглобина поддерживает работу мышц и сердечного миокарда и обеспечивает энергией для работы сердца.Присутствие миоглобина поддерживает работу мышц и сердечного миокарда и обеспечивает энергией для работы сердца.
Присутствие миоглобина поддерживает работу мышц и сердечного миокарда и обеспечивает энергией для работы сердца.
Фото: 1MI

Холодец может быть вреден в следующих случаях: при склонности к ожирению, если имеется индивидуальная непереносимость некоторых компонентов, при наличии заболеваний желчного пузыря, подагре и тяжелых сердечно-сосудистых недугах. Также холодец, особенно из свинины, может тяжело перевариваться при нарушениях работы кишечника.

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