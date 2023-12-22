Рецепт безумно вкусного холодца по классическому рецепту от бабушки

Холодец — источник важных питательных веществ, которые нужны нашему организму. В «идеальном» холодце содержатся различные витамины группы В (в особенности B12 и B3), железо, магний, калий, натрий, кобальт, лизин, глицин, фосфор и, конечно, коллаген. В зависимости от того, на каком мясе (говядина, свинина, птица или рыба) приготовлен холодец, а также от добавления овощей, зелени и специй, полезные свойства холодца могут различаться. Например, блюдо из свинины или говядины содержит больше железа, чем из курятины или индейки, что способствует быстрому повышению уровня гемоглобина. Кроме того, в красном мясе, особенно в свинине, содержится миоглобин — важный белок, который служит «хранилищем» для кислорода. Его присутствие поддерживает работу мышц и сердечного миокарда и обеспечивает энергией для работы сердца.