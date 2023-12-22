Рецепт безумно вкусного холодца по классическому рецепту от бабушки

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Стоит сразу предупредить, что холодец готовится долго, но это стоит затраченных усилий. И воображение не позволяет представить себе Новый Год без этого блюда…
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Вначале нагреваем воду до кипения и опускаем мясо, после чего уменьшаем огонь и оставляем настаиваться в течение 20-30 минут, пока не появится пена на поверхности.
На следующем шаге удаляем пену и добавляем в бульон морковь, лук, лавровый лист, перец и соль. Затем готовим на медленном огне в течение 6 часов.
После этого извлекаем лук и продолжаем варить еще 4 часа., а далее убираем морковь.
Извлекаем мясо из бульона и даем ему остыть. А в это время процеживаем бульон через марлю или сито с бумажным полотенцем. Очищаем и измельчаем чеснок, затем добавляем его к бульону.
Покрываем форму для холодца пищевой пленкой. Отделяем мясо от костей и режем его на небольшие кусочки, после чего размещаем листья петрушки в форму.
После этого равномерно распределяем на них мясные кусочки. Заливаем мясо бульоном и ставим форму с холодцом в холодильник, чтобы она застыла.
После застывания холодец переворачиваем на тарелку и подаем к столу. Приятного аппетита.
Стоит помнить, что холодец может храниться в холодильнике около недели. Если вы решили заморозить его, то он сохранит свои полезные свойства и вкус до трех месяцев.
Для размораживания рекомендуется перелить холодец из пластиковой емкости в стеклянную или керамическую и оставить его в холодильнике.
Во время подачи его можно достать из посуды и перевернуть на тарелку. Холодец также можно разлить в обычные небольшие формочки, даже в кофейные чашки, но перед этим можно разложить на дно красивые фигурки, вырезанные из овощей, чтобы добавить яркость, или просто зелень.
И даже один кусочек обычного вареного яйца может превратить обычное блюдо в произведение искусства. Подойдут вполне и обычные бокалы для вина.
Самыми эффектными станут порционные подачи. Например, можно приготовить холодец в формочках для выпечки или просто в маленьких пиалках. Также можно нарезать холодец на кусочки и украсить с помощью зелени, хрена или ягод.
В зависимости от составляющих блюда продуктов этот показатель может достигать от 180 до 260 ккал. В этой порции содержатся 26 г белков, более 15 г жиров и около 4 г углеводов.
Холодец — источник важных питательных веществ, которые нужны нашему организму. В «идеальном» холодце содержатся различные витамины группы В (в особенности B12 и B3), железо, магний, калий, натрий, кобальт, лизин, глицин, фосфор и, конечно, коллаген. В зависимости от того, на каком мясе (говядина, свинина, птица или рыба) приготовлен холодец, а также от добавления овощей, зелени и специй, полезные свойства холодца могут различаться. Например, блюдо из свинины или говядины содержит больше железа, чем из курятины или индейки, что способствует быстрому повышению уровня гемоглобина. Кроме того, в красном мясе, особенно в свинине, содержится миоглобин — важный белок, который служит «хранилищем» для кислорода. Его присутствие поддерживает работу мышц и сердечного миокарда и обеспечивает энергией для работы сердца.
Холодец может быть вреден в следующих случаях: при склонности к ожирению, если имеется индивидуальная непереносимость некоторых компонентов, при наличии заболеваний желчного пузыря, подагре и тяжелых сердечно-сосудистых недугах. Также холодец, особенно из свинины, может тяжело перевариваться при нарушениях работы кишечника.