Ростовская область попала в топ регионов по росту цен на яйца в 2023 году

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
По информации РБК, область попала в топ-10 регионов по этому показателю. Если брать в среднем по России, то этот вид продуктов подорожал на 36%.
Яйца с начала года подорожали в 64 регионах, а сильнее всего это произошло в Крыму — 68%. Второе и третье места занимают Пензенская и Псковская области.
Менее всего подорожали яйца в Якутии и Москве, а также на Чукотке.
Ранее ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.