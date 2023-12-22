rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Ростовская область попала в топ регионов по росту цен на яйца в 2023 году

Ростовская область попала в топ регионов по росту цен на яйца в 2023 году

22 декабря 2023, 05:59
Фото: 1MI
В Ростовской области с начала года стоимость яиц выросла на 54% и попала в топ регионов по этому показателю, сообщают СМИ.

По информации РБК, область попала в топ-10 регионов по этому показателю. Если брать в среднем по России, то этот вид продуктов подорожал на 36%.

Яйца с начала года подорожали в 64 регионах, а сильнее всего это произошло в Крыму — 68%. Второе и третье места занимают Пензенская и Псковская области.

ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской области
Узнать подробнее

Менее всего подорожали яйца в Якутии и Москве, а также на Чукотке.

Ранее ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской областиЗолотые яйца и свекла: в какую сумму обойдется селедка под шубой в РостовеЯйца начали поштучно продавать в Ростове-на-Дону после резкого подорожания
#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#ЦБ#Крым#Якутия#Цены на яйца#Топ регионы
Подпишитесь
Донские чиновники могут остаться без подарков, а ростовчане — без незаконных салютов
Вчера, 15:27
Урбанист Зайцев рассказал, почему платную дорогу вряд ли построят в Ростове
Вчера, 14:18
В Ростове стали массово распродавать фейерверки после слухов об их запрете
Вчера, 14:12
Маркетплейсы ввели новые правила получения заказов с пиротехникой в Ростове
Вчера, 15:15
В ростовских компаниях рассказали, как будут экономить на новогоднем корпоративе
Вчера, 14:27
«Новые люди» помогли ростовчанам разработать приложение для поиска культурных событий
Вчера, 06:00