Ростовский депутат Водолацкий рассказал, что мешает российским бойцам на СВО

«Могу сказать, что в сравнении с весной и летом текущего года, на линии Кременная-Сватово остается все меньше наемников. Они не хотят находиться на передовой, предпочитая быть во втором и третьем эшелоне — за спинами украинских мобилизованных, которых бросают сюда на уничтожение», — отмечает Виктор Водолацкий.