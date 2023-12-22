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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Ростовский депутат Водолацкий рассказал об успехах наших бойцов на СВО

Ростовский депутат Водолацкий рассказал, что мешает российским бойцам на СВО

22 декабря 2023, 10:09
Фото: Минобороны РФ
Ростовский депутат Водолацкий рассказал об успехах наших бойцов на СВО
В районе Сватово и населенного пункта Спорное наши бойцы продвигаются вперед. Но это дается нелегко из-за непогоды, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Депутат разъясняет, что движение тяжелой техники затрудняет грязь.

«Могу сказать, что в сравнении с весной и летом текущего года, на линии Кременная-Сватово остается все меньше наемников. Они не хотят находиться на передовой, предпочитая быть во втором и третьем эшелоне — за спинами украинских мобилизованных, которых бросают сюда на уничтожение», — отмечает Виктор Водолацкий.

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Собеседник добавляет, что на Запорожском направлении захлебнулись все атаки ВСУ — каждый день здесь наши подразделения захватывают по 4-5 опорных пунктов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростов собрал 1,5 тысячи книг на замену нацистской литературы в Запорожье.

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