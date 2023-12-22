Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Депутат разъясняет, что движение тяжелой техники затрудняет грязь.
«Могу сказать, что в сравнении с весной и летом текущего года, на линии Кременная-Сватово остается все меньше наемников. Они не хотят находиться на передовой, предпочитая быть во втором и третьем эшелоне — за спинами украинских мобилизованных, которых бросают сюда на уничтожение», — отмечает Виктор Водолацкий.
Собеседник добавляет, что на Запорожском направлении захлебнулись все атаки ВСУ — каждый день здесь наши подразделения захватывают по 4-5 опорных пунктов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростов собрал 1,5 тысячи книг на замену нацистской литературы в Запорожье.