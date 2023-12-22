Сахалинский эксперимент: подход к расчету эмиссии парниковых газов при добыче угля

За это время мы реализовали ряд комплексных мероприятий, направленных на сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов. Наши эксперты подготовили и официально согласовали с Росгидрометом региональный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (Кадастр) за 2022 год. Кроме этого, утвержден список региональных регулируемых организаций (РРО) Сахалинской области, выбросы которых в процессе ведения деятельности составляют более 20 тысяч тонн CO2-экв. в год. В 2023 году мы завершили очередной важный этап: проведена обязательная инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, подготовлена и верифицирована углеродная отчетность РРО за 2022 г. На основе этих материалов прошло проектирование, общественные обсуждения и установление квоты выбросов парниковых газов на период с 2024 по 2028 годы. Тем самым определена стратегия работы 35 организаций, которые стали участниками эксперимента.