rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Спрос на грузчиков вырос почти на 200% в Ростове-на-Дону в 2023 году

Самыми востребованными в Ростове стали грузчики и маркетологи

22 декабря 2023, 14:25
Фото: 1MI
Спрос на грузчиков вырос почти на 200% в Ростове-на-Дону в 2023 году

В Ростове-на-Дону рынок услуг за год вырос почти на 60%

В Ростове-на-Дону в этом году на 188% увеличился спрос на грузчиков, которые в итоге стали лидерами по этому показателю, следует из данных «Авито Услуги»․

Всего в городе за это время спрос на различные услуги стал выше сразу на 57%. И самыми востребованными оказались грузчики, особенно во время периода распродаж.

Также рабочие были нужны во время переезда, когда требуется перенести большое количество вещей. Следующими в рейтинге идут IT-специалисты и маркетологи, спрос на которых вырос на 125%. К ним обращались по вопросам создания сайтов, внесения изменений и для продвижения.

Спрос на инженеров в Ростовской области вырос почти в 2,3 раза в 2023 году
Узнать подробнее

Более востребованными стали также специалисты, работающие в сфере рекламы. Кроме того, по информации «АиФ-Ростов», за этот год ростовчане стали чаще пользоваться услугами финансистов, страховщиков и юристов.

Ранее стало известно, каких специалистов остро не хватает рынку труда Ростовской области.

Читайте также:
Эксперт рассказал, как ростовчанам не потратить всю зарплату в предновогодней суетеНа 8%: Путин пообещал ростовчанам рост реальных зарплат в новом годуЖителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рынок труда#Переезд#Реклама#Сайты#Юристы#Маркетологи
Подпишитесь
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, что мешает российским бойцам на СВО
Сегодня, 10:09
Эксперт Махмудов спрогнозировал цены на яйца в Ростове в январе
Сегодня, 09:40
Эксперт рассказал, как ростовчанам не потратить всю зарплату в предновогодней суете
Сегодня, 10:25
В Госдуме пересмотрят правила заселения военных в отели после скандала в Ростове
Сегодня, 10:41
В Ростовской области опровергли введение красного уровня террористической угрозы
Сегодня, 11:01
В ГИБДД не смогли справиться со стоянкой на пешеходной улице Сержантова в Ростове
Сегодня, 10:01