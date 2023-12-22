Самыми востребованными в Ростове стали грузчики и маркетологи

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Всего в городе за это время спрос на различные услуги стал выше сразу на 57%. И самыми востребованными оказались грузчики, особенно во время периода распродаж.
Также рабочие были нужны во время переезда, когда требуется перенести большое количество вещей. Следующими в рейтинге идут IT-специалисты и маркетологи, спрос на которых вырос на 125%. К ним обращались по вопросам создания сайтов, внесения изменений и для продвижения.
Более востребованными стали также специалисты, работающие в сфере рекламы. Кроме того, по информации «АиФ-Ростов», за этот год ростовчане стали чаще пользоваться услугами финансистов, страховщиков и юристов.
Ранее стало известно, каких специалистов остро не хватает рынку труда Ростовской области.