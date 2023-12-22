Самыми востребованными в Ростове стали грузчики и маркетологи

Также рабочие были нужны во время переезда, когда требуется перенести большое количество вещей. Следующими в рейтинге идут IT-специалисты и маркетологи, спрос на которых вырос на 125%. К ним обращались по вопросам создания сайтов, внесения изменений и для продвижения.