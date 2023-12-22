Синоптики заявили, что ростовчане могут не ждать хорошей погоды в конце декабря

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
В субботу будет прохладная погода с температурой до +6 градусов и ожидаются осадки в виде дождя.
В воскресенье ночью температура упадет до -2, а потому возможно образование гололеда. Днем столбики термометров покажут 0 градусов, при этом ожидается снегопад. В этот день может усилиться ветер, поэтому лучше держаться подальше от деревьев.
С понедельника по среду будет продолжаться дождливая погода, однако потеплеет до +7 градусов. Четверг, 28 декабря, принесет ростовчанам снег и дождь.
Важно отметить, что в ночное время на неделе ожидаются заморозки.
Ранее стало известно, что более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра.