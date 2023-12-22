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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Ростовчанам рассказали о погоде в конце декабря

Синоптики заявили, что ростовчане могут не ждать хорошей погоды в конце декабря

22 декабря 2023, 18:07
Фото: 1MI

Ростовчанам рассказали о погоде в конце декабря

По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни в Ростове-на-Дону сохранится пасмурная погода с осадками, сообщили синоптики.

В субботу будет прохладная погода с температурой до +6 градусов и ожидаются осадки в виде дождя.

В воскресенье ночью температура упадет до -2, а потому возможно образование гололеда. Днем столбики термометров покажут 0 градусов, при этом ожидается снегопад. В этот день может усилиться ветер, поэтому лучше держаться подальше от деревьев.

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С понедельника по среду будет продолжаться дождливая погода, однако потеплеет до +7 градусов. Четверг, 28 декабря, принесет ростовчанам снег и дождь.

Важно отметить, что в ночное время на неделе ожидаются заморозки.

Ранее стало известно, что более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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