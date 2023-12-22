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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Ростовской области на этих выходных

Снегопады и гололед вернутся в Ростовскую область с 23 декабря

22 декабря 2023, 12:46
Фото: rostovgazeta.ru
Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Ростовской области на этих выходных
Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Ростовской области на этих выходных, предупредил гидрометцентр.

С 23 декабря в Ростовскую область вернутся дожди и мокрый снег. Также до 20 метров в секунду в регионе увеличится скорость ветра. Синоптики сообщают и о гололеде на севере области, там снег будет сопровождаться минусовыми температурами.

Синоптик Вильфанд заявил об аномальной погоде в декабре в Ростовской области
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В Ростове же столбики термометра на выходных покажут в районе +6 градусов. Также в городе пройдут дожди. В воскресенье ночью температура упадет до -2, а потому возможно образование гололеда.

Ранее климатолог Александр Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове.

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