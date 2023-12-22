Снегопады и гололед вернутся в Ростовскую область с 23 декабря

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
С 23 декабря в Ростовскую область вернутся дожди и мокрый снег. Также до 20 метров в секунду в регионе увеличится скорость ветра. Синоптики сообщают и о гололеде на севере области, там снег будет сопровождаться минусовыми температурами.
В Ростове же столбики термометра на выходных покажут в районе +6 градусов. Также в городе пройдут дожди. В воскресенье ночью температура упадет до -2, а потому возможно образование гололеда.
Ранее климатолог Александр Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове.