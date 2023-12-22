Срочно к врачу: жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год

«Если зрение ухудшилось и болит глаз, то обращение к врачу необходимо как можно скорее. Если зрение нормальное и есть только небольшой синяк, опухлость век и покраснение, то, вероятно, ситуация не требует немедленного обращения к офтальмологу», — рассказали в компании.