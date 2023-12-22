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Published Сегодня, 07:44

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Срочно к врачу: жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год

Срочно к врачу: жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год

22 декабря 2023, 07:44
Фото: rostovgazeta.ru
Срочно к врачу: жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год

Жителей Ростова предупредили об опасности, которую несет шампанское на Новый год

Попадание пробки от шампанского по лицу является одним из самых распространенных чрезвычайных происшествий во время Нового года. Чем это может грозить и что делать, рассказали в фармацевтической компании «Сентисc».

Очень части люди получают травмы, которые возникают из-за неосторожного открывания шампанского и при запуске фейерверков, таких как бенгальские огни и петарды.

Если пробка от шампанского попала в глаз, то сначала нужно оценить серьезность полученной травмы.

«Если зрение ухудшилось и болит глаз, то обращение к врачу необходимо как можно скорее. Если зрение нормальное и есть только небольшой синяк, опухлость век и покраснение, то, вероятно, ситуация не требует немедленного обращения к офтальмологу», — рассказали в компании.

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В таком случае подходящим решением будет применение холодного влажного компресса. Важно помнить, что он должен быть прохладным, а не ледяным, так как переохлаждение глаза может иметь негативные последствия.

Согласно медицинским рекомендациям, при такой травме врач может назначить антибактериальное лечение для профилактики возможных инфекционных осложнений, а также противовоспалительные препараты для защиты раненого глаза.

Ранее в ростовских компаниях рассказали, как будут экономить на новогоднем корпоративе.

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