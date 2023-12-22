Срочно к врачу: жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Очень части люди получают травмы, которые возникают из-за неосторожного открывания шампанского и при запуске фейерверков, таких как бенгальские огни и петарды.
Если пробка от шампанского попала в глаз, то сначала нужно оценить серьезность полученной травмы.
«Если зрение ухудшилось и болит глаз, то обращение к врачу необходимо как можно скорее. Если зрение нормальное и есть только небольшой синяк, опухлость век и покраснение, то, вероятно, ситуация не требует немедленного обращения к офтальмологу», — рассказали в компании.
В таком случае подходящим решением будет применение холодного влажного компресса. Важно помнить, что он должен быть прохладным, а не ледяным, так как переохлаждение глаза может иметь негативные последствия.
Согласно медицинским рекомендациям, при такой травме врач может назначить антибактериальное лечение для профилактики возможных инфекционных осложнений, а также противовоспалительные препараты для защиты раненого глаза.
Ранее в ростовских компаниях рассказали, как будут экономить на новогоднем корпоративе.