Сталинград, каким он был до войны: чем интересен Тракторозаводский район Волгограда

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
На северной окраине Волгограда расположился Тракторозаводский район — один из наиболее примечательных, исторически и культурно насыщенных уголков города. Его прошлое — экспериментальное, героическое, сложное. Все это нашло отражение в облике района, в его деталях.
Из центра города сюда можно добраться всего за 40 минут, а провести — целые часы, скитаясь по колоритным сталинградским кварталам конца 1920-х. Здесь туристы увидят Волгоград, каким он был до разрушительного Сталинградского сражения и проникнутся эпохой промышленного «бума».
Тракторозаводский — самый северный район Волгограда с населением 134 тысячи человек. Свое название, как нетрудно догадаться, район получил по одноименному предприятию — первому с СССР Тракторному заводу (СТЗ).
Промышленного гиганта строили силами советских и американских рабочих и инженеров по проекту знаменитого архитектора Альберта Кана. Разработка обошлась в весьма огромную по тем временам сумму — два миллиона долларов. Старт строительству был дан в 1926 году на пустынной территории в 14 км от центра города, а уже в 1930 году с конвейера сошел первый советский трактор — копия американского McCormick Deering 15-30.
Для советских рабочих и иностранцев, среди которых были не только американцы, строились отдельные жилые дома, магазины, создавалась прочая инфраструктура. Рабочий посёлок со временем разросся, но статус района был получен лишь в 1936-м году.
За десять лет район начал оформляться архитектурно: появилось здание Цирка, дома специалистов, первые аллеи и парки. Но августовские бомбардировки 1942 года практически стерли Тракторозаводский с лица земли — от прежней красоты остались пыльные руины.
В годы войны Тракторный завод был одним из основных поставщиков военной техники на фронт. Предприятие занималось выпуском и ремонтом танков Т-34, танковых двигателей и артиллерийских тягачей, причем все комплектующие изготовлялись самостоятельно.
Производство не останавливалось во время ожесточенных боев в Сталинграде, лишь 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории завода, работа была поставлена на паузу.
О героизме сталинградцев и рабочих завода напоминают многочисленные памятники, в том числе и легендарный танк Т-34, установленный перед проходными СТЗ.
Сейчас район живет мирной жизнью, понемногу развивается, осовременивается.
Несмотря на ужасающие разрушения здесь сохранилось немало довоенных строений. Можно сказать, что Тракторный — живой памятник довоенному Сталинграду, молодому коммунистическому строю.
В 30-е годы вокруг Сталинградского завода возник соцгород. Если посмотреть на район сверху, то можно увидеть очертания прежней довоенной планировки. От заводской площади как бы лучами расходятся жилые строения.
Немало сохранилось представителей редкого для Волгограда стиля конструктивизм. Многие из таких зданий были перестроены в послевоенные годы, но есть и памятники, сохранившие прежний конструктивистский объем. Например, музыкальная школа №2 на проспекте Ленина, 215, школа №3 по ул. Ополченской, 1, Дом профессуры, или легендарная фабрика-кухня на ул. Дзержинского, 3.
Она была оснащена по последнему слову техники и в день производила по 50 тысяч порций для работников СТЗ! Согласно представления той эпохи, советский человек должен был оставить все частное и жить коллективным. Для этого и строились общежития без кухонь, чтобы люди ели в столовых или в таких вот фабриках-кухнях.
Интересен и исторический жилой массив. Вдоль ул. Дзержинского сохранились квартала, застроенные довоенными кирпичными домами с «летающими» балконами — они слегка выпирают за пределы фасада, формируя непривычный облик здания. На некоторых из домов кирпичной кладкой выложена дата их постройки.
С градостроительной точки зрения интересен поселок Нижний Тракторный. Его начали возводить в 20-е годы прошлого века для рабочих тракторного завода. Микрорайон проектировали по экспериментальному «линейному» принципу. Сначала идёт набережная, затем зелёная зона с парком, а после жилая полоса.
Именно полоса: дворы не закрыты, а дома стоят в ряд, друг напротив друга. Впрочем, по этой причине план и признали неудачным. Ветреному Волгограду нужны были закрытые дворы, а никак не наоборот. Сейчас Нижний тракторный — памятник неудавшейся градостроительной концепции. Но это не единственное, чем известен микрорайон.
Есть на территории Тракторного и уникальные образцы довоенной архитектуры. В то время как во всем Сталинграде строили типовые школы, Нижнему Тракторному досталась «школа будущего». Здание отличается лучшим архитектурным оформлением и немного измененной конфигурацией. Раньше школа носила имя Максима Горького, сейчас же это школа №4 на улице Тракторостроителей, 15.
Школа была построена по проекту архитекторов Ивана Николаева и Евгении Евдокимовой. Уникальность здания заключается в росписях, созданных одним из крупнейших мастеров художественной росписи Львом Бруни. К сожалению, после Сталинградской битвы они были утеряны и не восстановлены и по сей день.
Славится район и своей помпезной послевоенной архитектурой. Насладиться выдающимися образцами сталинской эпохи можно все на той же улице Дзержинского: это и дом с башней №15, и жилой дом №11, и кинотеатр «Ударник», и дворец культуры им. Максима Горького.
И, конечно, главной достопримечательностью района считается площадь Дзержинского. Здесь расположены проходные легендарного Тракторного завода, украшенные мозаичными панно — самыми большими в городе. А рядом с ними находится бронзовый памятник Феликсу Дзержинскому, установленный в 1936 году. Недавно его отреставрировали: специалисты вытащили из скульптуры фрагменты снарядов времен Сталинградской битвы. Сейчас он возвращен на историческое место.
В последние годы в Тракторозаводском районе стали реконструироваться парки и скверы. Например, сейчас приведен в порядок самый исторически-насыщенный и туристический уголок района — улица Дзержинская. Тут появились скейт-площадка, скамейки-диваны, детский городок. На аллее приятно прогуляться, отдохнуть, а заодно полюбоваться уникальной архитектурой довоенного Сталинграда.
Симпатичный сквер разбили у монументального ДК им. Максима Горького. Отсюда открывается симпатичный вид на помпезные «сталинки», обрамляющие аллею по ул. Дзержинского. Летом здесь бьет фонтан, гуляет молодежь и детвора.
В микрорайоне Спартановка находится Парк памяти, посвященный воинам-интернационалистам. Территория парка небольшая, но зеленая и ухоженная. Главной точкой притяжения является памятник волгоградцам-участникам Афганской войны.
На гранитной тумбе стоят три бронзовые фигуры склонивших головы воинов. Все вместе они держат колокол — символ вечной памяти. Он, кстати, не бутафорский, а настоящий, но звонят в него только раз в год — 15 февраля. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск с территории Республики Афганистан.
Вокруг памятника расположены гранитные стелы с высеченными именами 176 погибших и пропавших без вести уроженцев Волгоградской области. Сейчас это довольно популярное место отдыха жителей, предназначенное для тихих прогулок и вечерних посиделок. Добраться сюда можно за 40 минут из центра Волгограда на троллейбусах 8а и 9.
Тракторозаводский район хорошеет на глазах и способен приятно удивить туриста. Он обязателен к посещению всем, кто интересуется раннесоветской эпохой, и кому хотелось бы узнать больше о довоенной жизни Сталинграда.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».