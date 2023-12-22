Сталинград, каким он был до войны: чем интересен Тракторозаводский район Волгограда

Она была оснащена по последнему слову техники и в день производила по 50 тысяч порций для работников СТЗ! Согласно представления той эпохи, советский человек должен был оставить все частное и жить коллективным. Для этого и строились общежития без кухонь, чтобы люди ели в столовых или в таких вот фабриках-кухнях.