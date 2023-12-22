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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Стало известно о найденном на дереве беспилотнике в донской станице

Беспилотник повис на дереве в станице Ростовской области у границы с ЛНР

22 декабря 2023, 12:41
Фото: Midjourney
Стало известно о найденном на дереве беспилотнике в донской станице
В станице Митякинской Ростовской области обнаружили беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, местные жители находят упавшие беспилотники и один из них якобы оказался на ветках деревьев. Кому он принадлежит, не раскрывается.

«Устройство зависло в ветках деревьев в 500 метрах от границы с ЛНР на территории станицы Митякинской. При этом недалеко находились жилые дома», — уточняет канал.

Отмечается, что дрон обследовали взрывотехники, после чего его забрали саперы. Говорится, что никто не пострадал и теперь проводится проверка.

Власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом
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Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#ЛНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Беспилотник#Проверка#Саперы#Че по Ростову
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