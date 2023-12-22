Беспилотник повис на дереве в станице Ростовской области у границы с ЛНР

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По информации канала, местные жители находят упавшие беспилотники и один из них якобы оказался на ветках деревьев. Кому он принадлежит, не раскрывается.
«Устройство зависло в ветках деревьев в 500 метрах от границы с ЛНР на территории станицы Митякинской. При этом недалеко находились жилые дома», — уточняет канал.
Отмечается, что дрон обследовали взрывотехники, после чего его забрали саперы. Говорится, что никто не пострадал и теперь проводится проверка.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом. Материал на эту тему читайте по ссылке.