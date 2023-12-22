Стало известно, сколько будут стоить гостиницы в Ростове в новогоднюю ночь

В пятницу, 22 декабря, аналитики «Яндекс Путешествий» представили отчет о том, куда россияне собираются поехать на Новые год. Для этого исследователи изучили данные бронирования отелей и гостиниц в период с 25 декабря по 7 января. На основе этих данных Ростов-на-Дону занял 14-е место, среди российских городов, популярных среди туристов для встречи Нового года. Средняя цена за ночь составила 5,6 тысячи рублей, а бронирование номеров началось за 1,5 месяца до 25 декабря.