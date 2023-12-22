Стало известно, сколько будут стоить гостиницы в Ростове в новогоднюю ночь

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Published Сегодня, 09:35
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В пятницу, 22 декабря, аналитики «Яндекс Путешествий» представили отчет о том, куда россияне собираются поехать на Новые год. Для этого исследователи изучили данные бронирования отелей и гостиниц в период с 25 декабря по 7 января. На основе этих данных Ростов-на-Дону занял 14-е место, среди российских городов, популярных среди туристов для встречи Нового года. Средняя цена за ночь составила 5,6 тысячи рублей, а бронирование номеров началось за 1,5 месяца до 25 декабря.
Также на юге России в число популярных городов вошли Краснодар и Геленджик, где цена за ночь в отеле составила 6,5 и 8,3 тысячи рублей.
Лидерами федерального рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, бронирование номеров обошлось постояльцам в 8150, 7500 и 12700 рублей соответственно.
Ранее участникам СВО отказали в заселении в ростовский отель, угрожая Росгвардией.