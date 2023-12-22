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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Священнослужитель осудил поведение знаменитостей на шокирующей вечеринке Ивлеевой

Священнослужитель осудил поведение знаменитостей на шокирующей вечеринке Ивлеевой

22 декабря 2023, 13:07
Фото: Midjourney
Депутат Милонов также возмутился скандальной вечеринкой в клубе Mutabor и предлагает отобрать у блогера Анастасии Ивлеевой возможность выступать в эфирах.

В ночном клубе Mutabor произошла скандальная вечеринка, которая вызвала шок у жителей Москвы и России в целом. Организаторы не были испуганы ни обысками полиции, ни резонансом. Вторая часть мероприятия состоялась для всех желающих.

Депутат Виталий Милонов, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, считает, что такую ситуацию нельзя оставлять безнаказанной. Он предлагает обратиться к Марии Бутиной и привлечь внимание правоохранительных органов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Многие пользователи социальных сетей предлагают отправить участников в зону СИЗО, однако Милонов считает это неприемлемым. Он предлагает более мягкое наказание — «профилактическое воздержание от публичных выступлений на 10-12 месяцев». По его словам, такое наказание поможет им задуматься о своем поведении.

Также о случившемся высказался иерей Филипп Ильяшенко, который считает такое поведение неподобающим и неприемлемым. Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе назвал происходящее в клубе непотребством.

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