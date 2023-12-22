Священнослужитель осудил поведение знаменитостей на шокирующей вечеринке Ивлеевой

Многие пользователи социальных сетей предлагают отправить участников в зону СИЗО, однако Милонов считает это неприемлемым. Он предлагает более мягкое наказание — «профилактическое воздержание от публичных выступлений на 10-12 месяцев». По его словам, такое наказание поможет им задуматься о своем поведении.