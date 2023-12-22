Священнослужитель осудил поведение знаменитостей на шокирующей вечеринке Ивлеевой

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В ночном клубе Mutabor произошла скандальная вечеринка, которая вызвала шок у жителей Москвы и России в целом. Организаторы не были испуганы ни обысками полиции, ни резонансом. Вторая часть мероприятия состоялась для всех желающих.
Депутат Виталий Милонов, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, считает, что такую ситуацию нельзя оставлять безнаказанной. Он предлагает обратиться к Марии Бутиной и привлечь внимание правоохранительных органов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Многие пользователи социальных сетей предлагают отправить участников в зону СИЗО, однако Милонов считает это неприемлемым. Он предлагает более мягкое наказание — «профилактическое воздержание от публичных выступлений на 10-12 месяцев». По его словам, такое наказание поможет им задуматься о своем поведении.
Также о случившемся высказался иерей Филипп Ильяшенко, который считает такое поведение неподобающим и неприемлемым. Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе назвал происходящее в клубе непотребством.