Титул молодежных столиц России — 2024 присвоили Москве и Владивостоку

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
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Updated Сегодня, 19:43
Оба победителя — Москва и Владивосток — считаются городами, связывающими страну от ее европейской части до Дальневосточного региона.
Согласно заявлению Сергея Кириенко, первого замруководителя Администрации Президента РФ, приглашенного назвать города-победители, участники проекта проявляют высокую активность. Политик поблагодарил Нижний Новгород — первую российскую молодежную столицу, отметив отличные результаты в выполнении городом поставленных задач. По его словам, город стал примером для других, так как активность в голосовании в этом году увеличилась примерно в пять раз. 1 300 000 граждан проголосовали за пять городов, и это является результатом непростой работы, проделанной во всех городах Российской Федерации. «Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России», — заключил Кириенко.
По сообщению gazeta.ru, два города получат титул молодежной столицы России в 2024 году. Как известно, наступающий год согласно указу российского президента Владимира Путина станет Годом семьи.
В Москве и Владивостоке проведут масштабные молодежные события, на которые съедутся представители молодого поколения со всей страны. Одновременно в разных часовых поясах два города будут действовать как драйверы развития для молодежи России. Между Москвой и Владивостоком пролегает маршрут ежегодного «Путешествия мечты» для учащихся школ. В будущем году связь двух российских региональных центров укрепится.
По итогам конкурса организаторы решили, что в Красноярске, Мурманске и Омске, проявивших большую волю к победе, в будущем году тоже создадут дополнительные условия для реализации проектов молодежи. В каждом из городов организуют грантовые конкурсы и молодежные турпоездки, а также проведут федеральные события.
В результате народного голосования граждане РФ отдали пяти городам свыше 1 миллиона голосов. В состязании активно участвовали команды городов, горадминистрация, региональные органы управления, лидеры общественного мнения и другие. Согласно результатам голосования был составлен рейтинг: Москва получила 342 696 голосов россиян, Владивосток — 339 636, Омск — 191 922, Мурманск — 172 268 и Красноярск — 117 805 голосов.