Титул молодежных столиц России — 2024 присвоили Москве и Владивостоку

Согласно заявлению Сергея Кириенко, первого замруководителя Администрации Президента РФ, приглашенного назвать города-победители, участники проекта проявляют высокую активность. Политик поблагодарил Нижний Новгород — первую российскую молодежную столицу, отметив отличные результаты в выполнении городом поставленных задач. По его словам, город стал примером для других, так как активность в голосовании в этом году увеличилась примерно в пять раз. 1 300 000 граждан проголосовали за пять городов, и это является результатом непростой работы, проделанной во всех городах Российской Федерации. «Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России», — заключил Кириенко.