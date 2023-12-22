Третий загадочный беспилотник заметили над Ростовской областью 22 декабря

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Автор разместил фотографию небольшого самолета, парящего в небе. Кому он может принадлежать, пока неизвестно.
«Такую картину сегодня наблюдали жители Таганрога. Куда летели все эти БПЛА, неизвестно», — заявили горожане.
Пользователи в комментариях предположили, что к этому причастны авиамоделисты, открывшие новый сезон.
«Я ходил на авиамоделирование, мы и более крупные запускали. Все нормально, а судя по маневрам, им кто-то управляет», — пишут пользователи.
[прим.ред.: позднее власти региона сообщили, что информация о беспилотниках не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной. Также глава администрации Батайска Роман Волошин призвал людей не доверять недостоверным источникам. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников].
Ранее местные жители заявили, что увидели еще два беспилотника. Пока никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.