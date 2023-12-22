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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Третий загадочный беспилотник заметили над Ростовской областью 22 декабря

Третий загадочный беспилотник заметили над Ростовской областью 22 декабря

22 декабря 2023, 08:25
Фото: Midjourney
Третий загадочный беспилотник заметили над Ростовской областью 22 декабря
Жители Таганрога рассказали, что увидели в небе над городом самолет, похожий на беспилотник, сообщили они в соцсетях.

Автор разместил фотографию небольшого самолета, парящего в небе. Кому он может принадлежать, пока неизвестно.

«Такую картину сегодня наблюдали жители Таганрога. Куда летели все эти БПЛА, неизвестно», — заявили горожане.

Второй беспилотник заметили жители над Ростовом 22 декабря
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Пользователи в комментариях предположили, что к этому причастны авиамоделисты, открывшие новый сезон.

Фото: Это Ростов — ТГ

«Я ходил на авиамоделирование, мы и более крупные запускали. Все нормально, а судя по маневрам, им кто-то управляет», — пишут пользователи.

[прим.ред.: позднее власти региона сообщили, что информация о беспилотниках не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной. Также глава администрации Батайска Роман Волошин призвал людей не доверять недостоверным источникам. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников].

Ранее местные жители заявили, что увидели еще два беспилотника. Пока никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Самолет#Соцсети#Беспилотник#Фотография
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