Три фуры столкнулись на левом берегу в Ростове

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Сегодня вечером авария произошла на мокрой трассе на Левом берегу. Там на 1-й Луговой улице столкнулись ехавшие друг за другом грузовики.
На кадрах с места событий видно, что у фур сильно смяло капот. О состоянии водителей пока ничего не известно.
В районе ДТП собралась пробка. Она выходит на улицу Шоссейную и Темерницкий мост.
В Госавтоинспекции региона подробностями инцидента пока не делились.
Информация о происшествии уточняется.
Напомним, вчера семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Ростовской области.
Ранее власти объяснили, откуда в Ростове-на-Дону пробки.