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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

На 1-й Луговой в Ростове собралась пробка из-за массового ДТП

Три фуры столкнулись на левом берегу в Ростове

22 декабря 2023, 16:19
Фото: 1MI
На 1-й Луговой в Ростове собралась пробка из-за массового ДТП

ДТП с тремя грузовиками спровоцировало пробку в Ростове

На 1-й Луговой в Ростове собралась пробка из-за массового ДТП, сообщают с места событий очевидцы.

Сегодня вечером авария произошла на мокрой трассе на Левом берегу. Там на 1-й Луговой улице столкнулись ехавшие друг за другом грузовики.

На кадрах с места событий видно, что у фур сильно смяло капот. О состоянии водителей пока ничего не известно.

На 1-й Луговой в Ростове собралась пробка из-за массового ДТП
Видео: Telegram-канал «Ростов Главный»

В районе ДТП собралась пробка. Она выходит на улицу Шоссейную и Темерницкий мост.

В Госавтоинспекции региона подробностями инцидента пока не делились.

Информация о происшествии уточняется.

Напомним, вчера семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Ростовской области.

Ранее власти объяснили, откуда в Ростове-на-Дону пробки.

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