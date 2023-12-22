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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Ученый рассказал, что ждет ростовчан после того, как упадут цены на яйца

Ученый рассказал, что ждет ростовчан после того, как упадут цены на яйца

22 декабря 2023, 11:23
Фото: rostovgazeta.ru
Ученый рассказал, что ждет ростовчан после того, как упадут цены на яйца

Ученый Гатауллин рассказал, как импорт турецких яиц скажется на ценах в Ростове

В России, в том числе Ростовской области, останутся проблемы у агропроизводителей после начала импорта яиц, рассказал RostovGazeta российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин.

Решит ли импорт проблему подорожания яиц

Собеседник рассказал, что в России все давно привыкли к тому, что любой товар может за короткий срок подорожать вдвое, а потом, неимоверными усилиями чиновников, цена снизится на 5-10% процентов, и это будет называться стабилизацией ценовой ситуации. По его словам, удорожание куриных яиц идет в одном ряду с повышением цен на все продовольственные товары, отражающим наблюдаемую, а не официальную, версию динамики индекса потребительских цен.

«Следует отметить, что куриное яйцо входит в перечень социально значимых продуктов питания, и резкое удорожание, безусловно, является недоработкой надзирающих органов. Спешно организованный импорт на специальных условиях позволит удовлетворить внутренний спрос и снизить цены, но никак не решит проблемы российских агропроизводителей, столкнувшихся с ростом затрат на ГСМ и транспортно-логистическую составляющую, ветконтроль, комбикорма, обслуживание оборудования и фонд заработной платы», — рассказал собеседник.

Официальная причина подорожания яиц

По информации Центробанка, в Ростовской области ситуация с яйцами и мясом в магазинах оказалась непростой. С одной стороны, снизилось производство этих товаров в некоторых регионах-поставщиках из-за болезней животных. Это сказалось на доступности продукции на внутреннем рынке.

С другой стороны, местные фабрики по разведению птиц все больше направляют свою продукцию на экспорт, что также отражается на предложении внутри страны. Это связано с увеличением затрат на содержание животных, так как летом стало дороже импортировать кормовые добавки и оборудование из-за снижения стоимости рубля.

Кроме того, издержки производителей на оплату труда выросли из-за нехватки рабочих мест. В результате все эти факторы привели к быстрому росту цен на яйца и мясо в регионе в течение года.

Сколько стоят яйца в России

Для жителей России стало шокирующим фактом то, что теперь яйца стоят более 100 рублей и пока цены не думают снижаться.

Недавно в Ростове-на-Дону появилась возможность купить упаковку куриных яиц за 5000 рублей, которая весит 21 килограмм. Также можно приобрести 18 килограммов яиц за 4500 рублей.

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Яйца теперь стоят больше 100 рублей за десятокЯйца теперь стоят больше 100 рублей за десяток
Яйца теперь стоят больше 100 рублей за десяток
Фото: rostovgazeta.ru

Цены на яйца в разных магазинах отличаются. Например, в «Апексе» 30 штук стоят 434 рубля, а десяток — 144 рубля. В «Ашане» яйца С1 можно найти по цене 93 рубля, а С0 начинается от 120 рублей.

Во «Вкусвилле» стоимость яиц C2 составляет 105 рублей, а С0 — от 142 рублей. В «Перекрестке» категория C2 обойдется в 110 рублей, C1 — 120 рублей.

В «Магните» цены начинаются от 120 рублей за вторую категорию яиц. А в «Пятерочке» десяток можно приобрести по цене от 128 до 150 рублей.

Борьба с ростом стоимости яиц

Директор по связям с общественностью финансово технологической компании Only Bank Максим Ильгов рассказал нашему изданию, что мировой рынок птицеводства и производства яиц сталкивается с рядом вызовов. К примеру, цены на корма для птиц выросли на 20-30% в международном масштабе. Это объясняется увеличением цен на зерно и сою, ключевые компоненты птичьих кормов.

Он добавил, что мировая логистика переживает период реорганизации, что влияет на стоимость транспортировки продукции, в том числе и яиц.

По словам эксперта, несмотря на эти глобальные вызовы, Россия демонстрирует значительную устойчивость. В 2023 году уровень инфляции в стране составляет около 5,8%, что ниже среднемирового уровня.

В 2023 году уровень инфляции в стране составляет около 5,8%, что ниже среднемирового уровняВ 2023 году уровень инфляции в стране составляет около 5,8%, что ниже среднемирового уровня
В 2023 году уровень инфляции в стране составляет около 5,8%, что ниже среднемирового уровня
Фото: rostovgazeta.ru

Кроме того, правительство России активно работает над стабилизацией цен на продовольствие, в том числе на яйца, через различные субсидии и налоговые льготы для производителей.

«В последние годы в России наблюдается стабильный рост производства яиц. Если в 2019 году производство составляло около 43,5 миллиарда штук, то к 2022 году этот показатель вырос до 45 миллиардов. Такой рост обеспечивается за счет внедрения современных технологий в отрасли и усиления государственной поддержки сельского хозяйства», — рассказал собеседник.

Он добавил, что в последние годы наблюдается активное внедрение технологических инноваций в птицеводстве. Это включает в себя автоматизацию процессов кормления и ухода за птицами, что позволяет снизить затраты на 10-15%. Также растет внедрение экологически чистых и энергоэффективных технологий, что помогает снижать экологический след производства и повышать качество продукции.

В России проводится работа над укреплением логистических цепочек и развитием экспортных рынков. В 2022 году объем экспорта яиц из России увеличился на 12%, достигнув значительных объемов в страны Азии и Ближнего Востока. Это не только способствует диверсификации рынков, но и поддерживает внутренние цены на умеренном уровне.

Импорт яиц

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии рассказал, что ранее яйца были относительно доступным источником белка. Однако спрос увеличился, а объемы производства не соответствовали этому росту.

Президент отметил, что есть предложения импортировать яйца из Турции и Беларуси.

Глава государства добавил, что в ближайшие недели ситуация начнет улучшаться в Ростовской области и других регионах.

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