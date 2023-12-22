Ученый рассказал, что ждет ростовчан после того, как упадут цены на яйца

Собеседник рассказал, что в России все давно привыкли к тому, что любой товар может за короткий срок подорожать вдвое, а потом, неимоверными усилиями чиновников, цена снизится на 5-10% процентов, и это будет называться стабилизацией ценовой ситуации. По его словам, удорожание куриных яиц идет в одном ряду с повышением цен на все продовольственные товары, отражающим наблюдаемую, а не официальную, версию динамики индекса потребительских цен.