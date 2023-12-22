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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Уклонисты от службы не смогут получить права в Ростовской области

Уклонисты от службы в армии не смогут получить права в Ростовской области

22 декабря 2023, 15:44
Фото: 1MI
Уклонисты от службы не смогут получить права в Ростовской области
В Ростовской области у граждан, не посещающих военкомат по повестке, могут возникнуть сложности при получении водительских прав, сообщает МВД Медиа.

В МВД изменят регламент экзамена для получения водительских прав. К тестированию не допустят граждан, которые не явились по повестке в военкомат. Права выдать им также не смогут.

Нововведения начнут действовать с 1 апреля следующего года.

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Уточняется, что также в тестировании и получении прав откажут тем, кто ранее был пойман пьяным за рулем или отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (обе категории — до истечения срока действия наказания).

Ранее юрист рассказал, что изменится в осеннем призыве в 2024 году в Ростовской области.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону
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