Уклонисты от службы в армии не смогут получить права в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В МВД изменят регламент экзамена для получения водительских прав. К тестированию не допустят граждан, которые не явились по повестке в военкомат. Права выдать им также не смогут.
Нововведения начнут действовать с 1 апреля следующего года.
Уточняется, что также в тестировании и получении прав откажут тем, кто ранее был пойман пьяным за рулем или отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (обе категории — до истечения срока действия наказания).
Ранее юрист рассказал, что изменится в осеннем призыве в 2024 году в Ростовской области.