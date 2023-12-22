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В ГИБДД не смогли справиться со стоянкой на пешеходной улице Сержантова в Ростове

В ГИБДД не смогли справиться со стоянкой на пешеходной улице Сержантова в Ростове

22 декабря 2023, 10:01
Фото: Корреспондент Rostovgazeta / rostovgazeta.ru
В редакцию RostovGazeta обратились жители пешеходной улицы Сержантова. По их словам, власти района и ГИБДД Ростова так и не смогли справиться со скандальной нелегальной стоянкой в пешеходной зоне.

Пешеходная улица Сержантова в микрорайоне Сельмаш в Первомайском районе часто попадает в новостные ленты. На ней до недавнего времени существовал большой нелегальный рынок — прямо у крыльца здания полиции. Сейчас незаконный базар уменьшился, и от здания полицейских нелегальные торговцы ушли немного подальше, но все равно торгуют фруктами и овощами происхождения.

Но, по словам местных жителей, на улице до сих пор не решена другая проблема. Прямо на ней, на пешеходной зоне и возле кинотеатра «Юбилейный», массово незаконно паркуются автолюбители. Проезд по тротуарам к месту парковки создаёт опасные ситуации с пешеходами. Дети и подростки, которые идут в школу, должны уворачиваться от ездящих навстречу машин. Корреспондент Rostovgazeta лично убедился в этом, когда пришел на данное место.

Летом сотрудники ГИБДД попытались навести порядок на пешеходной улице.

«В июне текущего года сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону были проведены рейдовые мероприятия улице Сержантова, в ходе которых полицейскими было выявлено семь фактов нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств на проезжей части дороги. Данные автомобили были задержаны сотрудниками ГИБДД и
перемещены на специализированную стоянку. В отношении водителей
транспортных средств составлены административные материалы», — ответили тогда в пресс-службе ведомства и уверили, что подобные рейды будут продолжаться.

Но, как говорят местные жители, с того момента почти ничего не изменилось. Автомобили продолжают стоять в пешеходной зоне, уничтожая тротуарную плитку и угрожая пешеходам. Редакция отправит запрос в ГИБДД Ростова, чтобы уточнить, сколько рейдов и машин было эвакуировано с данного места за последние полгода.

Ранее Rostovgazeta писала, как ростовская полиция пыталась разобраться с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова.

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