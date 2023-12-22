В ГИБДД не смогли справиться со стоянкой на пешеходной улице Сержантова в Ростове

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Пешеходная улица Сержантова в микрорайоне Сельмаш в Первомайском районе часто попадает в новостные ленты. На ней до недавнего времени существовал большой нелегальный рынок — прямо у крыльца здания полиции. Сейчас незаконный базар уменьшился, и от здания полицейских нелегальные торговцы ушли немного подальше, но все равно торгуют фруктами и овощами происхождения.
Но, по словам местных жителей, на улице до сих пор не решена другая проблема. Прямо на ней, на пешеходной зоне и возле кинотеатра «Юбилейный», массово незаконно паркуются автолюбители. Проезд по тротуарам к месту парковки создаёт опасные ситуации с пешеходами. Дети и подростки, которые идут в школу, должны уворачиваться от ездящих навстречу машин. Корреспондент Rostovgazeta лично убедился в этом, когда пришел на данное место.
Летом сотрудники ГИБДД попытались навести порядок на пешеходной улице.
«В июне текущего года сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону были проведены рейдовые мероприятия улице Сержантова, в ходе которых полицейскими было выявлено семь фактов нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств на проезжей части дороги. Данные автомобили были задержаны сотрудниками ГИБДД и
перемещены на специализированную стоянку. В отношении водителей
транспортных средств составлены административные материалы», — ответили тогда в пресс-службе ведомства и уверили, что подобные рейды будут продолжаться.
Но, как говорят местные жители, с того момента почти ничего не изменилось. Автомобили продолжают стоять в пешеходной зоне, уничтожая тротуарную плитку и угрожая пешеходам. Редакция отправит запрос в ГИБДД Ростова, чтобы уточнить, сколько рейдов и машин было эвакуировано с данного места за последние полгода.
Ранее Rostovgazeta писала, как ростовская полиция пыталась разобраться с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова.