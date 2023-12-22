В ГИБДД не смогли справиться со стоянкой на пешеходной улице Сержантова в Ростове

Но, по словам местных жителей, на улице до сих пор не решена другая проблема. Прямо на ней, на пешеходной зоне и возле кинотеатра «Юбилейный», массово незаконно паркуются автолюбители. Проезд по тротуарам к месту парковки создаёт опасные ситуации с пешеходами. Дети и подростки, которые идут в школу, должны уворачиваться от ездящих навстречу машин. Корреспондент Rostovgazeta лично убедился в этом, когда пришел на данное место.