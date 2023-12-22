В Госдуме пересмотрят правила заселения военных в отели после скандала в Ростове

В Миллерово и Ростове на этой неделе прогремели скандалы, связанные с отказом заселять военных в отели. Бойцы направлялись на фронт и хотели переночевать в гостиницах. С собой у большинства были лишь военные билеты, так как паспорта в зону СВО не берут. Однако гостиницы по закону не имеют права заселять постояльца по военному билету, а потому бойцам в ночлеге отказали.