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В Госдуме пересмотрят правила заселения военных в отели после скандала в Ростове

В Госдуме пересмотрят правила заселения военных в отели после скандала в Ростове

22 декабря 2023, 10:41
Фото: rostovgazeta.ru
В Госдуме пересмотрят правила заселения военных в отели после скандала в Ростове
На время СВО военным нужно разрешить заселяться в отели по военному билету, а не паспорту, заявили в Госдуме, после прогремевших на днях скандалах в Ростовской области.

В Миллерово и Ростове на этой неделе прогремели скандалы, связанные с отказом заселять военных в отели. Бойцы направлялись на фронт и хотели переночевать в гостиницах. С собой у большинства были лишь военные билеты, так как паспорта в зону СВО не берут. Однако гостиницы по закону не имеют права заселять постояльца по военному билету, а потому бойцам в ночлеге отказали.

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Отельеры требуют уточнить правила заселения военнослужащих, так как после таких инцидентов получают имиджевый урон. Но при этом при заселении человека не по паспорту им грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов заявил Lenta.ru, что до конца СВО нужно разрешить заселение бойцов по военным билетам, и тогда подобные скандалы прекратятся. Поправки в соответствующее законодательство должны принять в ближайшее время.

Напомним, в Миллерово после скандала закрылся отель, отказавший в ночлеге участникам СВО.

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