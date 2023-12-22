В России вырос запрос на работу с госпабликами в социальных сетях

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Согласно статистике, в нашей стране уже работают 170 000 госпабликов. Свои страницы в соцсетях имеют не только различные ведомства, муниципальные и региональные администрации, но и школы, учреждения культуры, пишет properm.ru.
В АНО «Диалог Регионы», координирующей проект по развитию госпабликов, заявили, что у граждан Российской Федерации есть запрос на присутствие госструктур в интернете.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал паблики государственных структур важным шагом к прозрачности власти. Он отметил, что сейчас это самый популярный инструмент общения государства и населения.
Агентство «Вебер» провело опрос, показавший, что 49% респондентов считают недостаточной информацию о работе госструктур, которая есть в интернете сейчас.
Также Цепелев акцентировал внимание на роли администраторов госпабликов. Эти люди продвигают цифровизацию в России. По его словам, в России уже появилась новая профессия — администратор госпаблика, и спрос на таких специалистов будет расти. Пока же ведут их в основном сотрудники, у которых есть и другие обязанности, по поручению руководителей.
Госпаблики не только помогают получать достоверную информацию, но и предлагают полезные функции для пользователей. Например, на официальных страницах появились сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очереди записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника.