В России вырос запрос на работу с госпабликами в социальных сетях

Также Цепелев акцентировал внимание на роли администраторов госпабликов. Эти люди продвигают цифровизацию в России. По его словам, в России уже появилась новая профессия — администратор госпаблика, и спрос на таких специалистов будет расти. Пока же ведут их в основном сотрудники, у которых есть и другие обязанности, по поручению руководителей.