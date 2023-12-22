rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В России вырос запрос на работу с госпабликами в социальных сетях

В России вырос запрос на работу с госпабликами в социальных сетях

22 декабря 2023, 14:14
Фото: 1MI
В рамках выставки-форума «Россия» состоялась дискуссия, посвященная итогам развития официальных страниц госучреждений в соцсети «ВКонтакте». Она была проведена Экспертным институтом социальных исследований. Модератором выступил заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

Согласно статистике, в нашей стране уже работают 170 000 госпабликов. Свои страницы в соцсетях имеют не только различные ведомства, муниципальные и региональные администрации, но и школы, учреждения культуры, пишет properm.ru.

В АНО «Диалог Регионы», координирующей проект по развитию госпабликов, заявили, что у граждан Российской Федерации есть запрос на присутствие госструктур в интернете.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал паблики государственных структур важным шагом к прозрачности власти. Он отметил, что сейчас это самый популярный инструмент общения государства и населения.

Агентство «Вебер» провело опрос, показавший, что 49% респондентов считают недостаточной информацию о работе госструктур, которая есть в интернете сейчас.

Также Цепелев акцентировал внимание на роли администраторов госпабликов. Эти люди продвигают цифровизацию в России. По его словам, в России уже появилась новая профессия — администратор госпаблика, и спрос на таких специалистов будет расти. Пока же ведут их в основном сотрудники, у которых есть и другие обязанности, по поручению руководителей.

Госпаблики не только помогают получать достоверную информацию, но и предлагают полезные функции для пользователей. Например, на официальных страницах появились сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очереди записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника.

Подпишитесь
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, что мешает российским бойцам на СВО
Сегодня, 10:09
Эксперт Махмудов спрогнозировал цены на яйца в Ростове в январе
Сегодня, 09:40
Эксперт рассказал, как ростовчанам не потратить всю зарплату в предновогодней суете
Сегодня, 10:25
В Госдуме пересмотрят правила заселения военных в отели после скандала в Ростове
Сегодня, 10:41
В Ростовской области опровергли введение красного уровня террористической угрозы
Сегодня, 11:01
В ГИБДД не смогли справиться со стоянкой на пешеходной улице Сержантова в Ростове
Сегодня, 10:01