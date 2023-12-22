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Главные новости Ростовской области 22 декабря

В Ростове обнаружили самых щедрых мужчин и самые дорогие яйца

22 декабря 2023, 15:35
Фото: Midjourney
Главные новости Ростовской области 22 декабря
Яйца в Ростовской области подорожали в среднем еще на десять рублей, тем временем ростовских мужчин назвали самыми щедрыми в стране, а хакеры взломали радиостанцию в Каменске-Шахтинском.

Щедрые мужчины

«Известия» опубликовали рейтинг городов России с самими щедрыми на покупку ювелирных украшений мужчинами. Топ составлялся на основе продаж украшений одним из популярных брендов.

Отмечается, что в целом траты на ювелирные изделия выросли на 42% в сравнении с прошлым годом. Увеличился на 57% и средний чек, сейчас он составляет чуть больше семи тысяч рублей.

В Ростове при этом средний чек при покупке ювелирных украшений оказался самым высоким в России — 9,6 тысячи рублей. Годом ранее он был на 80% меньше. Второе и третье места в рейтинге заняли Москва и Ярославль с показателями более восьми тысяч рублей. В топ-5 попали также Санкт-Петербург и Саратов.

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Куда еще?

Ростовстат опубликовал статистику, согласно которой яйца в регионе поднялись в цене еще на 7,5%. Если 11 декабря их стоимость в среднем составляла 128 рублей за десяток, то уже 18 декабря показатель вырос до 137,65 рубля.

При этом в начале декабря прошлого года цена на десяток яиц не превышала 73 рублей, с 5 декабря 2022 года прирост составил уже 88,5%. Кроме того, Ростовская область вошла в топ-10 регионов страны с самыми дорогими яйцами.

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Хакерская атака на радиостанцию

Жители Каменска-Шахтинского сообщили, что неизвестные там взломали местную радиостанцию и транслировали через нее ложную информацию. Женский голос объявлял о якобы действующей в городе террористической угрозе. После этого диктор попросил горожан пройти в укрытия и не покидать их до особого сигнала.

Однако жители Каменска на эти уловки не повелись. Хакерская атака, скорее, вызвала у них смех и недоумение. Ситуация там остается стабильной.

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