В Ростове обнаружили самых щедрых мужчин и самые дорогие яйца

В Ростове при этом средний чек при покупке ювелирных украшений оказался самым высоким в России — 9,6 тысячи рублей. Годом ранее он был на 80% меньше. Второе и третье места в рейтинге заняли Москва и Ярославль с показателями более восьми тысяч рублей. В топ-5 попали также Санкт-Петербург и Саратов.