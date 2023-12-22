В Ростовской области массово распродают самолеты и вертолеты

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В Шахтах за 12 миллионов рублей можно приобрести самолет Ан-2, который сейчас находится на капитальном ремонте. Работы должны завершиться в декабре 2023 года.
Самолет выпустили в 1981 году, он успел налетать 14 тысяч часов.
«Состояние покраски отличное, все ТО выполнены своевременно. Владелец юридическое лицо, вся документация в наличии», — говорится в объявлении.
Если нет 12 миллионов, то можно приобрести самолет ЯК-18Т за 3,9 миллиона рублей. По словам владельца, он находится в отличном состоянии.
«Мотор с минимальной наработкой, покраска 2021 года в Ейске с перетяжкой. Только ангарное хранение», — сообщил продавец.
А в селе Пешково Азовского района пытаются продать вертолет за 7 миллионов рублей, который собрали в 1977 году. Он успел налетать 4,4 тысячи часов.
«Все паспорта и формуляры на месте, вертолет в ресурсе, но с просроченным календарем», — говорится в объявлении.
В продаже в регионе есть еще один вертолет Ми-2, который стоит 8,5 миллиона рублей. Его налет достигает 500 часов.
«Он укомплектован грузопассажирский кабиной, опрыскивающей и опыливающей химаппаратурой, внешней подвеской. Есть запасные агрегаты первой категории», — заявил владелец.