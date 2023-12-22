rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Жители Ростовской области начали распродавать свои самолеты и вертолеты

В Ростовской области массово распродают самолеты и вертолеты

22 декабря 2023, 04:40
Фото: 1MI
Жители Ростовской области начали распродавать свои самолеты и вертолеты
В Ростовской области на продажу выставили сразу несколько самолетов и вертолетов. По какой цене можно стать владельцем авиатранспорта, в материале RostovGazeta.

В Шахтах за 12 миллионов рублей можно приобрести самолет Ан-2, который сейчас находится на капитальном ремонте. Работы должны завершиться в декабре 2023 года.

Самолет выпустили в 1981 году, он успел налетать 14 тысяч часов.

«Состояние покраски отличное, все ТО выполнены своевременно. Владелец юридическое лицо, вся документация в наличии», — говорится в объявлении.

В Шахтах за 12 миллионов рублей можно приобрести самолет Ан-2, который сейчас находится на капитальном ремонте.В Шахтах за 12 миллионов рублей можно приобрести самолет Ан-2, который сейчас находится на капитальном ремонте.
В Шахтах за 12 миллионов рублей можно приобрести самолет Ан-2, который сейчас находится на капитальном ремонте.
Фото: авито.ру

Если нет 12 миллионов, то можно приобрести самолет ЯК-18Т за 3,9 миллиона рублей. По словам владельца, он находится в отличном состоянии.

Экс-главу авиазавода в Таганроге убрали из соавторов изобретения самолета Бе-200
Узнать подробнее

«Мотор с минимальной наработкой, покраска 2021 года в Ейске с перетяжкой. Только ангарное хранение», — сообщил продавец.

Если нет 12 миллионов, то можно приобрести самолет ЯК-18Т за 3,9 миллиона рублей. По словам владельца, он находится в отличном состоянии.Если нет 12 миллионов, то можно приобрести самолет ЯК-18Т за 3,9 миллиона рублей. По словам владельца, он находится в отличном состоянии.
Если нет 12 миллионов, то можно приобрести самолет ЯК-18Т за 3,9 миллиона рублей. По словам владельца, он находится в отличном состоянии.Если нет 12 миллионов, то можно приобрести самолет ЯК-18Т за 3,9 миллиона рублей. По словам владельца, он находится в отличном состоянии.
Если нет 12 миллионов, то можно приобрести самолет ЯК-18Т за 3,9 миллиона рублей. По словам владельца, он находится в отличном состоянии.Если нет 12 миллионов, то можно приобрести самолет ЯК-18Т за 3,9 миллиона рублей. По словам владельца, он находится в отличном состоянии.
Если нет 12 миллионов, то можно приобрести самолет ЯК-18Т за 3,9 миллиона рублей. По словам владельца, он находится в отличном состоянии.
Фото: Авито.ру

А в селе Пешково Азовского района пытаются продать вертолет за 7 миллионов рублей, который собрали в 1977 году. Он успел налетать 4,4 тысячи часов.

«Все паспорта и формуляры на месте, вертолет в ресурсе, но с просроченным календарем», — говорится в объявлении.

А в селе Пешково Азовского района пытаются продать вертолет за 7 миллионов рублей, который собрали в 1977 году. А в селе Пешково Азовского района пытаются продать вертолет за 7 миллионов рублей, который собрали в 1977 году.
А в селе Пешково Азовского района пытаются продать вертолет за 7 миллионов рублей, который собрали в 1977 году. А в селе Пешково Азовского района пытаются продать вертолет за 7 миллионов рублей, который собрали в 1977 году.
А в селе Пешково Азовского района пытаются продать вертолет за 7 миллионов рублей, который собрали в 1977 году.А в селе Пешково Азовского района пытаются продать вертолет за 7 миллионов рублей, который собрали в 1977 году.
А в селе Пешково Азовского района пытаются продать вертолет за 7 миллионов рублей, который собрали в 1977 году.
Фото: Авито.ру

В продаже в регионе есть еще один вертолет Ми-2, который стоит 8,5 миллиона рублей. Его налет достигает 500 часов.

«Он укомплектован грузопассажирский кабиной, опрыскивающей и опыливающей химаппаратурой, внешней подвеской. Есть запасные агрегаты первой категории», — заявил владелец.

В продаже в регионе есть еще один вертолет Ми-2, который стоит 8,5 миллиона рублей. В продаже в регионе есть еще один вертолет Ми-2, который стоит 8,5 миллиона рублей.
В продаже в регионе есть еще один вертолет Ми-2, который стоит 8,5 миллиона рублей.В продаже в регионе есть еще один вертолет Ми-2, который стоит 8,5 миллиона рублей.
В продаже в регионе есть еще один вертолет Ми-2, который стоит 8,5 миллиона рублей.
Фото: авито.ру

Ранее жители Ростова заметили в небе вертолёт с другим вертолётом на тросе.

Читайте также:
Экс-главу авиазавода в Таганроге убрали из соавторов изобретения самолета Бе-200«После драки в самолет»: что предложили делать с мигрантами в Ростовской областиВ Ростовской области на ремонт самолетов потратят более 100 млн рублей
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Самолеты#Вертолеты
Подпишитесь
Донские чиновники могут остаться без подарков, а ростовчане — без незаконных салютов
Вчера, 15:27
Урбанист Зайцев рассказал, почему платную дорогу вряд ли построят в Ростове
Вчера, 14:18
В Ростове стали массово распродавать фейерверки после слухов об их запрете
Вчера, 14:12
Маркетплейсы ввели новые правила получения заказов с пиротехникой в Ростове
Вчера, 15:15
В ростовских компаниях рассказали, как будут экономить на новогоднем корпоративе
Вчера, 14:27
«Новые люди» помогли ростовчанам разработать приложение для поиска культурных событий
Вчера, 06:00