В Ростовской области наградили участника СВО, получившего тяжелое ранение

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:45
Боец получил Орден Мужества и медаль «За отвагу!», награды ему вручил замгубернатора Вадим Артемов. Фатеев рассказал, что Лазарев участвовал в ожесточенных боях во время взятия Марьинки.
«Он получил тяжелое ранение, но проявил мужество. Это достойный пример храбрости и силы духа», — заявил Фатеев.
Он добавил, что благодаря таким людям можно быть уверенными в безопасности граждан. На церемонии награждения была также мама бойца.
Пользователи в комментариях назвали героем Лазарева.
Ранее стало известно, что камень с посланием погибшего бойца СВО из донского региона установят в воинской части. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого участникам СВО передали квадрокоптеры и маскировочные сети из региона.