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Орден Мужества и медаль «За отвагу!» получил участник СВО из Таганрога

В Ростовской области наградили участника СВО, получившего тяжелое ранение

22 декабря 2023, 05:37
Фото: 1MI

Орден Мужества и медаль «За отвагу!» получил участник СВО из Таганрога

Житель Таганрога Павел Лазарев, ставший участником спецоперации, получил две государственные награды, рассказал глава горадминистрации Андрей Фатеев.

Боец получил Орден Мужества и медаль «За отвагу!», награды ему вручил замгубернатора Вадим Артемов. Фатеев рассказал, что Лазарев участвовал в ожесточенных боях во время взятия Марьинки.

«Он получил тяжелое ранение, но проявил мужество. Это достойный пример храбрости и силы духа», — заявил Фатеев.

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Он добавил, что благодаря таким людям можно быть уверенными в безопасности граждан. На церемонии награждения была также мама бойца.

Пользователи в комментариях назвали героем Лазарева.

Ранее стало известно, что камень с посланием погибшего бойца СВО из донского региона установят в воинской части. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого участникам СВО передали квадрокоптеры и маскировочные сети из региона.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Таганрог#Глава администрации#Мужество#Ранение#Боец#Замгубернатор
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