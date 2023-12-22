В Ростовской области опровергли введение красного уровня террористической угрозы

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Днем 22 декабря в Сети и мессенджерах появились сообщения о красном уровне угрозы террористической атаки, а также возможности ракетного удара. Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» рассказал, что дончане получали сообщения якобы от МЧС РФ, также в соцсетях неизвестные опубликовали видео, в котором жителей призывали пройти в убежища по радио-передаче.
Авторы канала заявили, что власти не объявляли красный уровень террористической угрозы. В Ростовской области сохраняется стабильная обстановка.
По словам автором канала, Министерство РФ по делам гражданской обороны никогда не связывается с пользователями в Telegram, а все информационные сообщения граждане сообщают по SMS на мобильные номера. Кроме того, официальный аккаунт МЧС России верифицирован в Telegram и имеет голубую галочку, подтверждающую достоверность канала.
Кроме того, при анализе видео из машины эксперты предположили, что сигнал транслировали с флешки или другого внешнего источника через FM-трансмиттер.
Ранее власти Ростовской области объявили, что не фиксировали активность беспилотников в небе над регионом.