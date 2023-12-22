В Ростовской области опровергли введение красного уровня террористической угрозы

По словам автором канала, Министерство РФ по делам гражданской обороны никогда не связывается с пользователями в Telegram, а все информационные сообщения граждане сообщают по SMS на мобильные номера. Кроме того, официальный аккаунт МЧС России верифицирован в Telegram и имеет голубую галочку, подтверждающую достоверность канала.