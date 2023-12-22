В Сеть попало страшное видео ДТП в Ростовской области, в котором погибла целая семья

На видео видно, как легковой автомобиль с одной включенной фарой зацепил обочину правыми колесами на высокой скорости, после чего выехал на встречную полосу, буквально влетев под колеса грузовика. В результате аварии погибла семья, состоящая из супружеской пары и троих детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.