В Сеть попало страшное видео ДТП в Ростовской области, в котором погибла целая семья

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В пятницу, 22 декабря, Telegram-канал Don_Mash опубликовал кадры с видеорегистратора грузовика, который запечатлел момент смертельной аварии, произошедшей на трассе «Ростов-Ставрополь».
На видео видно, как легковой автомобиль с одной включенной фарой зацепил обочину правыми колесами на высокой скорости, после чего выехал на встречную полосу, буквально влетев под колеса грузовика. В результате аварии погибла семья, состоящая из супружеской пары и троих детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
«Похоже уснул. Видно хватанул обочину… И понесло… Очень жаль…», «То ли колесо заблокировал, то ли поскользнулся», «Там в начале видео видно, что что-то уже происходило, фура дальняя растормаживалась», — прокомментировали увиденное дончане, сочувствуя погибшей семье.