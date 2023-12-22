rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Ростовской области в ДТП погибла семья из пяти человек. Показываем видео

В Сеть попало страшное видео ДТП в Ростовской области, в котором погибла целая семья

22 декабря 2023, 09:33
Фото: Midjourney
В Ростовской области в ДТП погибла семья из пяти человек. Показываем видео

В Сети опубликовали видео смертельного ДТП на трассе «Ростов–Ставрополь»

В Ростовской области опубликовали видео смертельной аварии, унесшей жизни семьи из пяти человек, кадрами с видеорегистратора поделился местный Telegram-канал.

В пятницу, 22 декабря, Telegram-канал Don_Mash опубликовал кадры с видеорегистратора грузовика, который запечатлел момент смертельной аварии, произошедшей на трассе «Ростов-Ставрополь».

Видео: Видео: Telegram-канал Don_Mash / 1MI

На видео видно, как легковой автомобиль с одной включенной фарой зацепил обочину правыми колесами на высокой скорости, после чего выехал на встречную полосу, буквально влетев под колеса грузовика. В результате аварии погибла семья, состоящая из супружеской пары и троих детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Похоже уснул. Видно хватанул обочину… И понесло… Очень жаль…», «То ли колесо заблокировал, то ли поскользнулся», «Там в начале видео видно, что что-то уже происходило, фура дальняя растормаживалась», — прокомментировали увиденное дончане, сочувствуя погибшей семье.

Читайте также:
Семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Ростовской областиСемья из пяти человек погибла в ДТП под РостовомВ Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов
#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Транспорт#Ставрополь#Последние новости Ростова на сегодня#Семья#Автомобиль#Уголовное дело#Гибель человека#18+#Грузовик#Telegram-канал#Трасса#Видеорегистратор#Происшествия
Подпишитесь
Власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом
Сегодня, 09:53
Эксперт Махмудов спрогнозировал цены на яйца в Ростове в январе
Сегодня, 09:40
Стало известно, сколько будут стоить гостиницы в Ростове в новогоднюю ночь
Сегодня, 09:35
Десяток яиц в Ростовской области за неделю подорожал почти на 10 рублей
Сегодня, 09:34
Кирпичи стали падать со здания на Большой Садовой в Ростове на тротуар
Сегодня, 09:31