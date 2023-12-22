Власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Напомним, утром 22 декабря жители Батайска заявили, что якобы заметили в небе над городом беспилотный летательный аппарат. Дончане предположили, что полет БПЛА мог быть связан с учениями.
Однако уже ближе к полудню с обращением к жителям Батайска выступил глава местной администрации Роман Волошин. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников.
«В настоящее время в городе ситуация стабильная», — заявил Роман Волошин, призвав батайчан доверять только официальным сообщениям.
Ранее ростовчан удивило количество беспилотников, замеченных в небе над Ростовской областью за один день. Однако власти заявили, что пока информация не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной.