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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом

Власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом

22 декабря 2023, 09:53
Фото: Midjourney
Власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом
В Батайске опровергли слухи о полетах беспилотников в воздушном пространстве над городом, об этом сообщил глава местной администрации Роман Волошин.
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СВО

Напомним, утром 22 декабря жители Батайска заявили, что якобы заметили в небе над городом беспилотный летательный аппарат. Дончане предположили, что полет БПЛА мог быть связан с учениями.

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Однако уже ближе к полудню с обращением к жителям Батайска выступил глава местной администрации Роман Волошин. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников.

«В настоящее время в городе ситуация стабильная», — заявил Роман Волошин, призвав батайчан доверять только официальным сообщениям.

Ранее ростовчан удивило количество беспилотников, замеченных в небе над Ростовской областью за один день. Однако власти заявили, что пока информация не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной.

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