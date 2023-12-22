Власти объяснили, откуда в Ростове-на-Дону пробки

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Администрация Ростова решила ответить на вопросы горожан о причинах пробок в городе. Чиновники заявили, заторы образуются из-за большого количества машин и низкой пропускной способности улично-дорожной сети города.
«В периоды повышенного спроса происходит увеличение интенсивности движения транспортных средств, снижение средней скорости движения и увеличение плотности транспортного потока», — говорится в сообщении властей.
Как можно решить проблему постоянных заторов, чиновники не уточнили.
Ранее в Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов.