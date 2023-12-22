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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Низкая пропускная способность дорог является причиной пробок в Ростове

Власти объяснили, откуда в Ростове-на-Дону пробки

22 декабря 2023, 14:06
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Низкая пропускная способность дорог является причиной пробок в Ростове
Низкая пропускная способность дорог является причиной пробок в Ростове, заявила администрация города.

Администрация Ростова решила ответить на вопросы горожан о причинах пробок в городе. Чиновники заявили, заторы образуются из-за большого количества машин и низкой пропускной способности улично-дорожной сети города.

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«В периоды повышенного спроса происходит увеличение интенсивности движения транспортных средств, снижение средней скорости движения и увеличение плотности транспортного потока», — говорится в сообщении властей.

Как можно решить проблему постоянных заторов, чиновники не уточнили.

Ранее в Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов.

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