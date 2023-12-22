Власти Ростовской области прокомментировали слухи о введении масочного режима

В Ростовской области пока не планируют вводить обязательное ношение масок в медицинских учреждениях, это сообщили региональные власти. Ранее в соседнем Краснодарском крае ввели масочный режим в поликлиниках и больницах. Такое решение на Кубани приняли из-за стремительного роста числа заболевших ОРВИ и гриппом.