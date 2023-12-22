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Масочный режим в Ростовской области

Власти Ростовской области прокомментировали слухи о введении масочного режима

22 декабря 2023, 16:44
Фото: 1MI
Масочный режим в Ростовской области
В Ростовской области пока не планируют вводить масочный режим в медицинских учреждениях, несмотря на увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом сообщили журналистам в региональном правительстве.

В Ростовской области пока не планируют вводить обязательное ношение масок в медицинских учреждениях, это сообщили региональные власти. Ранее в соседнем Краснодарском крае ввели масочный режим в поликлиниках и больницах. Такое решение на Кубани приняли из-за стремительного роста числа заболевших ОРВИ и гриппом.

«Подобные меры не приняты», — сообщили журналистам.

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В последнюю неделю в регионе было зарегистрировано 63 случая заболевания гриппом и общее число заболевших ОРВИ составило 19,9 тысячи человек.

Ранее стало известно, что «жесткий» гонконгский грипп фиксируют в поликлиниках в Ростове чаще коронавируса.

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