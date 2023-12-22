Власти Ростовской области прокомментировали слухи о введении масочного режима

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В Ростовской области пока не планируют вводить обязательное ношение масок в медицинских учреждениях, это сообщили региональные власти. Ранее в соседнем Краснодарском крае ввели масочный режим в поликлиниках и больницах. Такое решение на Кубани приняли из-за стремительного роста числа заболевших ОРВИ и гриппом.
«Подобные меры не приняты», — сообщили журналистам.
В последнюю неделю в регионе было зарегистрировано 63 случая заболевания гриппом и общее число заболевших ОРВИ составило 19,9 тысячи человек.
Ранее стало известно, что «жесткий» гонконгский грипп фиксируют в поликлиниках в Ростове чаще коронавируса.