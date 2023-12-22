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Власти в Ростовской области прокомментировали заявления о беспилотниках в небе

Власти в Ростовской области прокомментировали заявления о беспилотниках в небе

22 декабря 2023, 08:45
Фото: 1MI
Власти в Ростовской области прокомментировали заявления о беспилотниках в небе
В Ростовской области не подтверждается факт пролета беспилотников в небе над регионом, сообщили в правительстве региона.

Утром в пятницу, 22 декабря, люди начали сообщать в соцсетях о появлении дронов в небе. Авторы писали про них от лица жителей Таганрога и Батайска.

В то же время пользователи Сети предполагают причину такого явления, из-за чего начало бурное обсуждение в соцсетях.

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В комментариях к постам они высказывали предположения о том, что с этим могут быть связаны авиамоделисты, возможно, открыв новый сезон полетов. Теперь комментарий по этому поводу дали власти области.

«Происхождение и время съемки распространяемого в соцсетях видео БПЛА вызывают сомнения. Ни одна из экстренных служб региона не подтверждает факта пролета сегодня беспилотников над территорией Ростовской области», — прокомментировали в правительстве региона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Батайск#Соцсети#Беспилотники#Происшествия
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