Власти в Ростовской области прокомментировали заявления о беспилотниках в небе

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Утром в пятницу, 22 декабря, люди начали сообщать в соцсетях о появлении дронов в небе. Авторы писали про них от лица жителей Таганрога и Батайска.
В то же время пользователи Сети предполагают причину такого явления, из-за чего начало бурное обсуждение в соцсетях.
В комментариях к постам они высказывали предположения о том, что с этим могут быть связаны авиамоделисты, возможно, открыв новый сезон полетов. Теперь комментарий по этому поводу дали власти области.
«Происхождение и время съемки распространяемого в соцсетях видео БПЛА вызывают сомнения. Ни одна из экстренных служб региона не подтверждает факта пролета сегодня беспилотников над территорией Ростовской области», — прокомментировали в правительстве региона.