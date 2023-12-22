Власти в Ростовской области прокомментировали заявления о беспилотниках в небе

Утром в пятницу, 22 декабря, люди начали сообщать в соцсетях о появлении дронов в небе. Авторы писали про них от лица жителей Таганрога и Батайска.



В то же время пользователи Сети предполагают причину такого явления, из-за чего начало бурное обсуждение в соцсетях.