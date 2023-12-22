Военвед оказался не включен в реестр городского имущества Ростова

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Напомним, что жители Военведа в Ростове обратились в RostovGazeta. Их возмущение вызвали разрушенные дороги и отсутствие благоустройства во дворах.
Горожане рассказывают, что здесь уже давно все разрыто и переломано. По словам людей, с жалобами они обращались во все инстанции. Правда полученные ответы вызвали у них ступор. Местным жителям сообщили, что внутриквартальные проезды не значатся в реестре муниципалитета.
«Создается ощущение, что мы теперь живем не в Ростове, а за его пределами, — задаются вопросом собственники жилья на улице Авиамоторной. — Может нас вообще выделят в отдельный населенный пункт со своим управлением?».
На официальный запрос RostovGazeta в пресс-службе администрации Ростова сослались на информацию администрации Октябрьского района.
«Планирование работ по ремонту внутриквартальных проездов на данном земельном участке возможно только после внесения их в реестр муниципального имущества», — подчеркнули в пресс-службе.
Однако на вопросы корреспондента о том, кто сейчас несет ответственность за содержание внутриквартальных проездов на Военведе, и к кому обращаться местным жителям для решения проблем — ответ не последовал.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в этом районе упала в ливневку и погибла 80-летняя учительница.