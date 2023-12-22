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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Как Военвед в Ростове оказался вне ведения муниципалитета

Военвед оказался не включен в реестр городского имущества Ростова

22 декабря 2023, 14:09
Фото: rostovgazeta.ru
Как Военвед в Ростове оказался вне ведения муниципалитета
В пресс-службе администрации Ростова корреспонденту RostovGazeta сообщили, что планирование ремонта внутриквартальных проездов на Военведе возможно только после внесения их в реестр муниципального имущества.

Напомним, что жители Военведа в Ростове обратились в RostovGazeta. Их возмущение вызвали разрушенные дороги и отсутствие благоустройства во дворах.

Горожане рассказывают, что здесь уже давно все разрыто и переломано. По словам людей, с жалобами они обращались во все инстанции. Правда полученные ответы вызвали у них ступор. Местным жителям сообщили, что внутриквартальные проезды не значатся в реестре муниципалитета.

Горожане рассказывают, что во дворах у них все разрыто и переломано.Горожане рассказывают, что во дворах у них все разрыто и переломано.
Горожане рассказывают, что во дворах у них все разрыто и переломано.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

«Создается ощущение, что мы теперь живем не в Ростове, а за его пределами, — задаются вопросом собственники жилья на улице Авиамоторной. — Может нас вообще выделят в отдельный населенный пункт со своим управлением?».

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На официальный запрос RostovGazeta в пресс-службе администрации Ростова сослались на информацию администрации Октябрьского района.

«Планирование работ по ремонту внутриквартальных проездов на данном земельном участке возможно только после внесения их в реестр муниципального имущества», — подчеркнули в пресс-службе.

Однако на вопросы корреспондента о том, кто сейчас несет ответственность за содержание внутриквартальных проездов на Военведе, и к кому обращаться местным жителям для решения проблем — ответ не последовал.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в этом районе упала в ливневку и погибла 80-летняя учительница.

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