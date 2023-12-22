Военвед оказался не включен в реестр городского имущества Ростова

Горожане рассказывают, что здесь уже давно все разрыто и переломано. По словам людей, с жалобами они обращались во все инстанции. Правда полученные ответы вызвали у них ступор. Местным жителям сообщили, что внутриквартальные проезды не значатся в реестре муниципалитета.