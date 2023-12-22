Врачи в Ростове достали из годовалого младенца инструмент для маникюра

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Младенец в Ростове вдохнул маникюрную фрезу длиной четыре сантиметра. Она попала в трахею. Спасли малыша с помощью эндоскопа врачи детской областной больницы.
Он рассказали, что дети часто попадают к ним, проглотив или вдохнув инородный предмет. Самыми опасными из них являются батарейки. Они химически агрессивны. Такие случаи требуют быстрой диагностики и хирургического вмешательства.
Медики призвали родителей внимательней относиться к своим малышам, прятать от них опасные жидкости и мелкие предметы, а также объяснять, почему их нельзя проглатывать и вдыхать.
Ранее жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год.