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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Годовалый малыш едва не погиб из-за инструмента для маникюра

Врачи в Ростове достали из годовалого младенца инструмент для маникюра

22 декабря 2023, 12:22
Фото: pxhere.com
Годовалый малыш едва не погиб из-за инструмента для маникюра
Годовалый малыш едва не погиб из-за инструмента для маникюра, рассказали в Минздраве Ростовской области.

Младенец в Ростове вдохнул маникюрную фрезу длиной четыре сантиметра. Она попала в трахею. Спасли малыша с помощью эндоскопа врачи детской областной больницы.

Он рассказали, что дети часто попадают к ним, проглотив или вдохнув инородный предмет. Самыми опасными из них являются батарейки. Они химически агрессивны. Такие случаи требуют быстрой диагностики и хирургического вмешательства.

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Медики призвали родителей внимательней относиться к своим малышам, прятать от них опасные жидкости и мелкие предметы, а также объяснять, почему их нельзя проглатывать и вдыхать.

Ранее жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год.

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