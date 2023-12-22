Второй беспилотник заметили жители над Ростовом 22 декабря

[прим.ред.: позднее власти региона сообщили, что информация о беспилотниках не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной. Также глава администрации Батайска Роман Волошин призвал людей не доверять недостоверным источникам. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников].