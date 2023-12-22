Второй беспилотник заметили жители над Ростовом 22 декабря

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что в небе над Батайском горожане якобы заметили беспилотник, похожий на самолет. Куда он летел и кому принадлежит, остается неизвестным.
Пользователи в комментариях предполагали, что он может принадлежать авиамоделистам, а другие поинтересовались, почему не сработала система ПВО. Теперь жители региона рассказали о втором беспилотнике, замеченном уже в Ростове.
Второй дрон также по внешнему виду напоминал самолет.
«Надеюсь, об этом сообщили в специальные службы…», — пишут пользователи в комментариях.
«Как свободненько летает», — заявили горожане. Добавим, что официальной информации о дронах не поступало, она уточняется.
[прим.ред.: позднее власти региона сообщили, что информация о беспилотниках не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной. Также глава администрации Батайска Роман Волошин призвал людей не доверять недостоверным источникам. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников].
До этого депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать донской регион.