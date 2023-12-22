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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 10:17

Еще один беспилотник заметили жители над Ростовом 22 декабря

Второй беспилотник заметили жители над Ростовом 22 декабря

22 декабря 2023, 08:01
Фото: Midjourney
Еще один беспилотник заметили жители над Ростовом 22 декабря
Жители Ростовской области заявили о втором за день беспилотнике, который они заметили над регионом, сообщили они в соцсетях.

Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что в небе над Батайском горожане якобы заметили беспилотник, похожий на самолет. Куда он летел и кому принадлежит, остается неизвестным.

Пользователи в комментариях предполагали, что он может принадлежать авиамоделистам, а другие поинтересовались, почему не сработала система ПВО. Теперь жители региона рассказали о втором беспилотнике, замеченном уже в Ростове.

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Второй дрон также по внешнему виду напоминал самолет.

«Надеюсь, об этом сообщили в специальные службы…», — пишут пользователи в комментариях.

«Как свободненько летает», — заявили горожане. Добавим, что официальной информации о дронах не поступало, она уточняется.

[прим.ред.: позднее власти региона сообщили, что информация о беспилотниках не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной. Также глава администрации Батайска Роман Волошин призвал людей не доверять недостоверным источникам. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников].

До этого депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать донской регион.

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