Юрист Габович рассказал ростовчанам, что делать если затопили соседей

«Если у человека в квартире давно капал кран и в какой-то момент дал большую протечку, залив квартиры снизу, то виновным будет считаться собственник жилья. Он вовремя не принял мер для устранения проблемы. Но если, например, протечка шла по стояку — по общей трубе дома, или осадки протекли с крыши, то виновником будет считаться управляющая компания», — отмечает Антон Габович.