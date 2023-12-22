Юрист Габович рассказал ростовчанам, что делать если затопили соседей

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Старые трубы в домах — тема одна из наболевших в Ростове. В частности, RostovGazeta сообщала, как в квартире многоэтажного дома два месяца протекал канализационный стояк. Люди опасались, что затопят соседей, а управляющая компания бездействовала.
Поэтому если в квартире произошел серьезный потоп, который залил соседей, юрист рекомендует первым делом выяснить, кто в этом виноват.
«Если у человека в квартире давно капал кран и в какой-то момент дал большую протечку, залив квартиры снизу, то виновным будет считаться собственник жилья. Он вовремя не принял мер для устранения проблемы. Но если, например, протечка шла по стояку — по общей трубе дома, или осадки протекли с крыши, то виновником будет считаться управляющая компания», — отмечает Антон Габович.
Юрист рекомендует сразу же зафиксировать причиненный ущерб — снять на телефон фото и видео повреждений.
Вне зависимости от того, кто является виновником затопления, следует обратиться в аварийную диспетчерскую и вызвать представителей управляющей компании для составления акта. Причем составлять акт о залитии нужно обязательно в присутствии двух свидетелей. Такой документ может потребоваться в суде.
«В идеале я бы рекомендовал решать подобные вопросы с соседями в досудебном порядке. Ведь не исключено, что в ходе суда возникнут разногласия, потребуется привлечение экспертов. А это все несет лишние расходы, кучу нервов и времени», — разъясняет собеседник.
Спикер вспоминает, что в его практике был случай, когда собственника жилья затопили пенсионеры, неспособные компенсировать ущерб из-за низкого достатка. Оценив, какие предстоят тяжбы, собственник принял решение не обращаться на пожилых людей в суд, а попросту продал поврежденную квартиру.
Однако, если виновником стала управляющая компания, а она отрицает свою вину, то единственным выходом, по словам юриста, является обращение в суд.
Ранее RostovGazeta сообщала, как дома в городах Ростовской области затапливало во время ливня.