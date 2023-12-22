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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

В Новый год фейерверки и петарды раздражают каждого пятого ростовчанина

Жители Ростова рассказали, что может вывести их из себя в новогоднюю ночь

22 декабря 2023, 07:47
Фото: Midjourney
В Новый год фейерверки и петарды раздражают каждого пятого ростовчанина

Каждого пятого ростовчанина бесят петарды и фейерверки на Новый год

Жители Ростова-на-Дону рассказали, что раздражает их больше всего в новогоднюю ночь, результатами опроса поделился портал трудоустройства.

Портал Superjob рассказал, что опросил 1,6 тысячи респондентов из 391 города, чтобы выяснить, что именно способно нарушить их покой в новогоднюю ночь.

Более четверти опрошенных (27%) заявили, что настолько рады праздникам и будущему отдыху, что не испытывают раздражения вовсе. Однако нашлись и те, кто недоволен праздничными салютами и петардами (19%) из-за создаваемого ими шума, скудной телевизионной программой, которая повторяется из года в год (10%), а также избытком алкоголя и опьяневших людей (10%). Кроме того, в список раздражителей вошли переизбыток еды, недосып, быстрое завершение праздников, одиночество и одержимость Новым годом.

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Вместе с этим дончан выводят из себя цены на такси, волна телефонных звонков, расходы, беспардонные гости, плохая погода и необходимость убирать после застолья.

Ранее ростовчане рассказали, чем им не нравится заниматься перед Новым годом.

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