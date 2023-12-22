Жители Ростова рассказали, что может вывести их из себя в новогоднюю ночь

Более четверти опрошенных (27%) заявили, что настолько рады праздникам и будущему отдыху, что не испытывают раздражения вовсе. Однако нашлись и те, кто недоволен праздничными салютами и петардами (19%) из-за создаваемого ими шума, скудной телевизионной программой, которая повторяется из года в год (10%), а также избытком алкоголя и опьяневших людей (10%). Кроме того, в список раздражителей вошли переизбыток еды, недосып, быстрое завершение праздников, одиночество и одержимость Новым годом.