Жителям Ростовской области чаще других отказывают в кредитах: в чем причина

Так в тройку федеральных лидеров по числу отказов вошли Московская область, Москва и Краснодарский край. Так в Московской области кредит не смогли получить около 5% заявителей со средним доходом почти 82,5 тысячи рублей, в Москве отказы получили 4,17% заявителей с доходами около 125,4 тысячи рублей, а в Краснодарском крае — 4% с доходами 55,1 тысячи рублей.