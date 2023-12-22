Жителям Ростовской области чаще других отказывают в кредитах: в чем причина

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
В четверг, 21 декабря, Bankiros проанализировал число отказов в кредите, которые получают жители различных регионов России, и выяснил, существует ли связь между местом проживания и статистикой отказов.
Так в тройку федеральных лидеров по числу отказов вошли Московская область, Москва и Краснодарский край. Так в Московской области кредит не смогли получить около 5% заявителей со средним доходом почти 82,5 тысячи рублей, в Москве отказы получили 4,17% заявителей с доходами около 125,4 тысячи рублей, а в Краснодарском крае — 4% с доходами 55,1 тысячи рублей.
Ростовская область оказалась на пятом месте рейтинга с показателями отказов 3,07%, средний доход заявителей составлял 51454 рубля.
Product-manager кредитного направления Наталья Корень считает, что причиной отказов в кредите, как правило, становится плохой кредитный рейтинг.
«Это очевидно — банку нужны гарантии, что кредит будет выплачен, но клиентов с высоким уровнем ПКР достаточно мало. Отсюда и такой процент отказников», — объяснила эксперт.
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