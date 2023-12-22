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Published Сегодня, 07:17

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Ростовская область вошла в топ-5 регионов с высокими показателями отказов в кредитах

Жителям Ростовской области чаще других отказывают в кредитах: в чем причина

22 декабря 2023, 07:17
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в топ-5 регионов с высокими показателями отказов в кредитах

Жителям Ростовской области чаще других отказывают в кредитах

Ростовская область заняла пятое место в рейтинге регионов, где жителям чаще всего не дают кредиты, результатами исследования поделился портал Bankiros.

В четверг, 21 декабря, Bankiros проанализировал число отказов в кредите, которые получают жители различных регионов России, и выяснил, существует ли связь между местом проживания и статистикой отказов.

Так в тройку федеральных лидеров по числу отказов вошли Московская область, Москва и Краснодарский край. Так в Московской области кредит не смогли получить около 5% заявителей со средним доходом почти 82,5 тысячи рублей, в Москве отказы получили 4,17% заявителей с доходами около 125,4 тысячи рублей, а в Краснодарском крае — 4% с доходами 55,1 тысячи рублей.

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Ростовская область оказалась на пятом месте рейтинга с показателями отказов 3,07%, средний доход заявителей составлял 51454 рубля.

Product-manager кредитного направления Наталья Корень считает, что причиной отказов в кредите, как правило, становится плохой кредитный рейтинг.

«Это очевидно — банку нужны гарантии, что кредит будет выплачен, но клиентов с высоким уровнем ПКР достаточно мало. Отсюда и такой процент отказников», — объяснила эксперт.

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