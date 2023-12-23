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Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе «Ростов-Ставрополь»

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе «Ростов-Ставрополь»

23 декабря 2023, 07:21
Фото: 1MI
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе «Ростов-Ставрополь»
В результате аварии в Ростовской области погибли четверо человек еще четыре человека получили травмы, сообщает «Интерфакс».

Авария произошла на трассе «Ростов–Ставрополь». Сообщение о столкновении микроавтобуса и легковой машины поступило почти в 8 утра 23 декабря.

Известно, что на момент ДТП в микроавтобусе находились 16 человек. Однако в сообщении не сказано, в каких машинах находились погибшие и пострадавшие. Сообщается, что последние были доставлены в больницу.

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В экстренных службах подчеркнули, что дорога не была перекрыта из-за аварии.

Напомним, 21 декабря на трассе «Ростов–Ставрополь» произошла авария, в которой погибли пять человек. Все они были одной семьей. В легковой машине ехали родители и их трое детей.

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