Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе «Ростов-Ставрополь»

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Авария произошла на трассе «Ростов–Ставрополь». Сообщение о столкновении микроавтобуса и легковой машины поступило почти в 8 утра 23 декабря.
Известно, что на момент ДТП в микроавтобусе находились 16 человек. Однако в сообщении не сказано, в каких машинах находились погибшие и пострадавшие. Сообщается, что последние были доставлены в больницу.
В экстренных службах подчеркнули, что дорога не была перекрыта из-за аварии.
Напомним, 21 декабря на трассе «Ростов–Ставрополь» произошла авария, в которой погибли пять человек. Все они были одной семьей. В легковой машине ехали родители и их трое детей.