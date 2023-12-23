Энергетическую инфраструктуру Ростова защитят от дронов

Из открытых источников следует, что созданное в 2009 году ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» является дочерним предприятием АО «ВДК-Энерго». В состав ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго входят: Ростовская ТЭЦ-2, Центральная котельная, районные котельные № 3 и №4, которые находятся в г. Ростове-на-Дону, Кисловодская ТЭЦ и «Запикетная» ГПА-ТЭЦ, находящиеся в г. Кисловодске, Волгодонская ТЭЦ-2 в г. Волгодонске. Компания обеспечивает теплом около 70% потребителей Ростова-на-Дону, около 40% Кисловодска и большую часть Волгодонска.