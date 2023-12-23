Энергетическую инфраструктуру Ростова защитят от дронов

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В размещенной на портале заявке указано, что на подобные комплексы компания ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» собирается потратить почти 65 миллионов рублей. Срок выполнения закупки установлен до конца июля 2024 года.
Видимо подобными комплексами компания хочет защитить свои объекты инфраструктуры от атак беспилотников, которые в последнее время участились в Ростовской области.
Из открытых источников следует, что созданное в 2009 году ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» является дочерним предприятием АО «ВДК-Энерго». В состав ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго входят: Ростовская ТЭЦ-2, Центральная котельная, районные котельные № 3 и №4, которые находятся в г. Ростове-на-Дону, Кисловодская ТЭЦ и «Запикетная» ГПА-ТЭЦ, находящиеся в г. Кисловодске, Волгодонская ТЭЦ-2 в г. Волгодонске. Компания обеспечивает теплом около 70% потребителей Ростова-на-Дону, около 40% Кисловодска и большую часть Волгодонска.
Напомним, 17 декабря беспилотники самолётного типа атаковали Ростовскую области. По данным, Минобороны России они собирались повредить объекты на российской территории. Однако большая их часть была сбита. По предварительной информации, их целью мог стать военный аэродром «Морозовск».