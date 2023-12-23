ГИБДД поделились видео жесткого ДТП с четырьмя жертвами на трассе «Ростов-Ставрополь»

В субботу, 23 декабря, в 06.45 мск на трассе, ведущей из Ростова в Ставрополь, произошла авария, унесшая жизни четырех человек. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Great Wall утратил управление над собственным транспортом и влетел в микроавтобус под управлением 56-летнего водителя. Это привело к гибели обоих водителей и их 43-летнего и 67-летнего пассажиров.