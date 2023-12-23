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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

ГИБДД поделились видео жесткого ДТП с четырьмя жертвами на трассе «Ростов-Ставрополь»

ГИБДД поделились видео жесткого ДТП с четырьмя жертвами на трассе «Ростов-Ставрополь»

23 декабря 2023, 08:02
Фото: ГИБДД по Ростовской области
ГИБДД поделились видео жесткого ДТП с четырьмя жертвами на трассе «Ростов-Ставрополь»

ГИБДД показали кадры с места смертельного ДТП на трассе «Ростов-Ставрополь»

В Ростовской области на трассе из Ростова в Ставрополь утром 23 декабря насмерть разбились четыре человека, видео с места аварии поделилась пресс-служба донского УГИБДД.

В субботу, 23 декабря, в 06.45 мск на трассе, ведущей из Ростова в Ставрополь, произошла авария, унесшая жизни четырех человек. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Great Wall утратил управление над собственным транспортом и влетел в микроавтобус под управлением 56-летнего водителя. Это привело к гибели обоих водителей и их 43-летнего и 67-летнего пассажиров.

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Уже позже пресс-служба ГИБДД поделилась видео с места жесткого ДТП. На нем отчетливо видно, что на месте аварии находятся спасатели и автомобиль полиции. Две полосы движения перекрыты, а оба транспортных средства находятся в удручающем состоянии — после столкновения они фактически превратились в груду металла.

ГИБДД поделились видео жесткого ДТП с четырьмя жертвами на трассе «Ростов-Ставрополь»
Видео: ГИБДД по Ростовской области

«Количество пострадавших в результате происшествия уточняется», — добавили в пресс-службе донской полиции. По предварительной информации, в момент аварии в микроавтобусе находились 16 человек, их состояние в настоящий момент неизвестно.

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