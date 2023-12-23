Госэкспертиза одобрила проект реставрации здания окружного суда в Ростове

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:05
В пятницу, 22 декабря, ФАУ «Главное управление Госэкспертизы» опубликовало положительное заключение на проектную документацию, необходимую для проведения работ по реставрации и капремонту памятника ОКН в Ростове-на-Дону. Объектом реставрации станет здание окружного суда 1914 года постройки, расположенное на улице Социалистической, 164/35. Архитекторами здания в стиле позднего модерна выступили А. Ерохин и П. Любимов. Согласно заключению, в дореволюционном здании хотят заменить кровлю, южный с западным фасады, дворовые фасады, а также кабинеты №43 и 44.
Застройщиком выступает Ростовский облсуд, занимающий этот здание, техническим заказчиком указали ООО «Специальное научно-производственное реставрационное управление „Реставрация“». Когда планируется отремонтировать здание суда, и сколько денег потратят на работы, пока неизвестно.
Ранее власти Ростова объявили о планах продать дом-ветеран в центре города.