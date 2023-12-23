Готовим фантастически вкусную селедку под шубой по рецепту из СССР

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Селедка в под шубой — это блюдо, вкус которого знаком каждому из нас еще с детства. Без этого питательного и невероятно вкусного салата не обходится ни одно застолье, поэтому научимся готовить его правильно. Бабушка нашего сотрудника Нина Ивановна, которая знает самый классический рецепт, рассказала, что вся суть этого блюда заключается в качественных продуктах и особой последовательности компонентов, порядок которых должен быть сохранен при создании салата. Сервировка такой закуски к ужину обеспечит семье полное насыщение даже без горячих блюд, ведь в составе присутствуют белковая рыба и изобилие овощей.
Для приготовления блюда потребуются:
Традиционную селедку под шубой легко приготовить, следуя пошаговому рецепту.
Нина Ивановна рассказала, что вначале нужно сварить овощи и яйца, после чего потереть на крупной терке.
Филе сельди нарезаем маленькими кусочками, предварительно удалив все кости. Лук мелко режем, а в каждую отдельную миску кладем все ингредиенты (кроме рыбы и лука), посыпаем солью и черным перцем, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. Первым слоем выкладываем картофель. Затем кладем селедку.
Посыпаем рыбу луком и добавляем немного перчика для приправы. Затем равномерно распределяем слой из моркови. После этого добавляем куриные яйца, а заканчиваем приготовление салата, посыпая сверху натертой свеклой, а если хотите, можно украсить измельченным желтком. Таким образом, получается классическая селедка под шубой. Приятного аппетита.
Селедка под шубой может храниться до двух дней, а иногда и до трех. Однако, чтобы сохранить ее свежесть, важно использовать качественную свежую рыбу и охлажденные овощи. Если селедку под шубой оставить на несколько часов при комнатной температуре, то у нее будет небольшой срок хранения. Поэтому после длительных застолий лучше не рисковать и избавиться от остатков. В идеале такая закуска должна храниться в холодильнике.
Нина Ивановна рассказала, что за свою жизнь успела попробовать различные вариации приготовления этого блюда. В том числе она дошла до рецепта салата в виде рулета.
«Для того, чтобы придать обычному блюду совершенно новый вид, вам потребуются основные компоненты, а также пищевая пленка, которая поможет создать особенную закуску, от которой ваши родные и гости будут в полном восторге», — рассказала собеседница.
Ингредиенты: лосось — 450 граммов, картофель — 350 граммов, селедка — 1 штука.
Кроме того, потребуются морковь — 200 граммов, лук — 50 граммов, два яйца, майонез — 150 граммов. Также нужны желатин и соль.
Первый шаг состоит в том, чтобы помыть свеклу и поместить ее в специальный пакет для запекания. Затем нужно поставить пакет в микроволновку и нагреть на полной мощности в течение 5-10 минут. В это время можно приготовить картофель, морковь и яйца. Их необходимо сварить в подсоленной воде до готовности, а затем остудить и очистить.
Второй шаг заключается в том, чтобы очистить рыбу и отделить филе от костей. Его следует нарезать на небольшие кусочки.
Третий шаг состоит в мелком нарезании лука, а затем надо залить его кипятком, чтобы избавиться от горчинки.
Четвертый шаг предусматривает замачивание желатина в 50 мл воды. После набухания его нужно нагреть и остудить, а затем смешать его с майонезом.
Пятый шаг — потереть свеклу на мелкой терке, смешать с майонезом и солью
Далее на разделочную доску нужно положить два слоя пищевой пленки и выложить слой из свекольной смеси.
Седьмой шаг — мелко нарезать картофель, яйца и морковь, а затем смешать их с майонезом и солью. Эту смесь следует положить на свеклу. Далее идет слой моркови и яиц, после чего пора класть лук и добавить селедку.
Одиннадцатый шаг — аккуратно скрутить рулет с помощью пленки, придавая ему нужную форму ладонями, и оставить его в холодильнике на несколько часов или на всю ночь.
Двенадцатый шаг — удалить пленку и по желанию украсить зеленью.
Тринадцатый шаг — нарезать рулет на порционные кусочки и угощать гостей. Приятного аппетита.