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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Готовим фантастически вкусную селедку под шубой по рецепту из СССР

Готовим фантастически вкусную селедку под шубой по рецепту из СССР

23 декабря 2023, 14:20
Фото: rostovgazeta.ru
Готовим фантастически вкусную селедку под шубой по рецепту из СССР
Совсем скоро миллионы россиян будут готовить селедку под шубой к Новому году. Мы попросили бабушку одного из наших сотрудников поделиться классическим рецептом этого блюда.

Как приготовить селедку под шубой по классическому рецепту

Селедка в под шубой — это блюдо, вкус которого знаком каждому из нас еще с детства. Без этого питательного и невероятно вкусного салата не обходится ни одно застолье, поэтому научимся готовить его правильно. Бабушка нашего сотрудника Нина Ивановна, которая знает самый классический рецепт, рассказала, что вся суть этого блюда заключается в качественных продуктах и особой последовательности компонентов, порядок которых должен быть сохранен при создании салата. Сервировка такой закуски к ужину обеспечит семье полное насыщение даже без горячих блюд, ведь в составе присутствуют белковая рыба и изобилие овощей.

Какие нужны ингредиенты

Для приготовления блюда потребуются:

  1. Селедка малосольная 200 гр. (филе);
  2. Свекла 2 шт. (отварная);
  3. Морковь 1 шт. (отварная);
  4. Картофель 2 шт. (отварной);
  5. Яйцо куриное 2 шт. (отварное);
  6. Лук репчатый 1 шт.
  7. Майонез по вкусу;
  8. Соль по вкусу;
  9. Перец черный молотый по вкусу.
Какие нужны ингредиенты для селедки под шубойКакие нужны ингредиенты для селедки под шубой
Какие нужны ингредиенты для селедки под шубой
Фото: 1MI

Классический рецепт селедки под шубой

Традиционную селедку под шубой легко приготовить, следуя пошаговому рецепту.

Нина Ивановна рассказала, что вначале нужно сварить овощи и яйца, после чего потереть на крупной терке.

Филе сельди нарезаем маленькими кусочками, предварительно удалив все кости. Лук мелко режем, а в каждую отдельную миску кладем все ингредиенты (кроме рыбы и лука), посыпаем солью и черным перцем, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. Первым слоем выкладываем картофель. Затем кладем селедку.

Посыпаем рыбу луком и добавляем немного перчика для приправы. Затем равномерно распределяем слой из моркови. После этого добавляем куриные яйца, а заканчиваем приготовление салата, посыпая сверху натертой свеклой, а если хотите, можно украсить измельченным желтком. Таким образом, получается классическая селедка под шубой. Приятного аппетита.

Традиционную селедку под шубой легко приготовить, следуя пошаговому рецепту.Традиционную селедку под шубой легко приготовить, следуя пошаговому рецепту.
Традиционную селедку под шубой легко приготовить, следуя пошаговому рецепту.
Фото: rostovgazeta.ru

Сколько может храниться селедка под шубой

Селедка под шубой может храниться до двух дней, а иногда и до трех. Однако, чтобы сохранить ее свежесть, важно использовать качественную свежую рыбу и охлажденные овощи. Если селедку под шубой оставить на несколько часов при комнатной температуре, то у нее будет небольшой срок хранения. Поэтому после длительных застолий лучше не рисковать и избавиться от остатков. В идеале такая закуска должна храниться в холодильнике.

Приготовить селедку под шубой по необычному рецепту

Нина Ивановна рассказала, что за свою жизнь успела попробовать различные вариации приготовления этого блюда. В том числе она дошла до рецепта салата в виде рулета.

«Для того, чтобы придать обычному блюду совершенно новый вид, вам потребуются основные компоненты, а также пищевая пленка, которая поможет создать особенную закуску, от которой ваши родные и гости будут в полном восторге», — рассказала собеседница.

Ингредиенты: лосось — 450 граммов, картофель — 350 граммов, селедка — 1 штука.

Кроме того, потребуются морковь — 200 граммов, лук — 50 граммов, два яйца, майонез — 150 граммов. Также нужны желатин и соль.

Кроме того, потребуются морковь — 200 граммов, лук — 50 граммов, два яйца, майонез — 150 граммов. Также нужны желатин и соль.Кроме того, потребуются морковь — 200 граммов, лук — 50 граммов, два яйца, майонез — 150 граммов. Также нужны желатин и соль.
Кроме того, потребуются морковь — 200 граммов, лук — 50 граммов, два яйца, майонез — 150 граммов. Также нужны желатин и соль.
Фото: rostovgazeta.ru

Первый шаг состоит в том, чтобы помыть свеклу и поместить ее в специальный пакет для запекания. Затем нужно поставить пакет в микроволновку и нагреть на полной мощности в течение 5-10 минут. В это время можно приготовить картофель, морковь и яйца. Их необходимо сварить в подсоленной воде до готовности, а затем остудить и очистить.

Второй шаг заключается в том, чтобы очистить рыбу и отделить филе от костей. Его следует нарезать на небольшие кусочки.

Третий шаг состоит в мелком нарезании лука, а затем надо залить его кипятком, чтобы избавиться от горчинки.

Четвертый шаг предусматривает замачивание желатина в 50 мл воды. После набухания его нужно нагреть и остудить, а затем смешать его с майонезом.

Пятый шаг — потереть свеклу на мелкой терке, смешать с майонезом и солью

Далее на разделочную доску нужно положить два слоя пищевой пленки и выложить слой из свекольной смеси.

Пятый шаг — потереть свеклу на мелкой терке, смешать с майонезом и сольюПятый шаг — потереть свеклу на мелкой терке, смешать с майонезом и солью
Пятый шаг — потереть свеклу на мелкой терке, смешать с майонезом и солью
Фото: Pxhere

Седьмой шаг — мелко нарезать картофель, яйца и морковь, а затем смешать их с майонезом и солью. Эту смесь следует положить на свеклу. Далее идет слой моркови и яиц, после чего пора класть лук и добавить селедку.

Одиннадцатый шаг — аккуратно скрутить рулет с помощью пленки, придавая ему нужную форму ладонями, и оставить его в холодильнике на несколько часов или на всю ночь.

Двенадцатый шаг — удалить пленку и по желанию украсить зеленью.

Тринадцатый шаг — нарезать рулет на порционные кусочки и угощать гостей. Приятного аппетита.

Как приготовить селедку под шубой по необычному рецептуКак приготовить селедку под шубой по необычному рецепту
Как приготовить селедку под шубой по необычному рецепту
Фото: flickr.com/cc by 2.0/gamerscore
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