Готовим фантастически вкусную селедку под шубой по рецепту из СССР

Селедка в под шубой — это блюдо, вкус которого знаком каждому из нас еще с детства. Без этого питательного и невероятно вкусного салата не обходится ни одно застолье, поэтому научимся готовить его правильно. Бабушка нашего сотрудника Нина Ивановна, которая знает самый классический рецепт, рассказала, что вся суть этого блюда заключается в качественных продуктах и особой последовательности компонентов, порядок которых должен быть сохранен при создании салата. Сервировка такой закуски к ужину обеспечит семье полное насыщение даже без горячих блюд, ведь в составе присутствуют белковая рыба и изобилие овощей.