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На обеспечение безопасности морского порта Ростова выделили более 320,9 млн рублей

На обеспечение безопасности морского порта Ростова выделили более 320,9 млн рублей

23 декабря 2023, 08:41
Фото: 1MI
На обеспечение безопасности морского порта Ростова выделили более 320,9 млн рублей

В 2025 году закончат строительство I этапа системы управления судами Ростова

В Ростове на строительство систем управления движением судов на подходах к морскому порту выделили более 320,9 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

В среду, 20 декабря, ФГУП «Росморпорт» сделал запрос котировок для поиска организации, которая займется разработкой рабочей документации и выполнит работы первого этапа по строительству систем управления движением судов (далее СУДС) на подходах к морским портам Российской Федерации. Максимальная стоимость работ составила около 320,95 миллиона рублей.

За эти деньги, согласно документам, подрядчику предстоит построить автоматизированный радиотехнический пост СУДС морского порта Ростов-на-Дону с антенной башней высотой 75,5 метра, дизельной электростанцией, узловой радиорелейной станцией и помещениями для размещения поста охраны объекта и для размещения инженеров и техников. Объект необходимо разместить в Нижнегниловском квартале Ростова.

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Кроме того, подрядчику необходимо позаботиться об организации автоматизированного рабочего места в центре управления движением судов в Таганрогском заливе, в том числе разместить специализированное оборудование, также в техническом задании указано увеличение пропускной способности АРТП-1 в Таганроге и ПРС АРТП-4 Лоцпост в двух километрах у села Кагальник и размещение промежуточной радиорелейной станции на пятиэтажном здании службы капитана порта Азов.

Все это, согласно документации, является мерами по обеспечению безопасности судоходства на акватории морского порта Ростов-на-Дону и на подходах к нему. Строительные работы необходимо закончить не позже 31 января 2025 года.

Ранее стало известно, что порты Ростовской области могут попасть в число гаваней, где разрешено складирование и перевалка огнеопасных и взрывоопасных веществ.

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