На обеспечение безопасности морского порта Ростова выделили более 320,9 млн рублей

Кроме того, подрядчику необходимо позаботиться об организации автоматизированного рабочего места в центре управления движением судов в Таганрогском заливе, в том числе разместить специализированное оборудование, также в техническом задании указано увеличение пропускной способности АРТП-1 в Таганроге и ПРС АРТП-4 Лоцпост в двух километрах у села Кагальник и размещение промежуточной радиорелейной станции на пятиэтажном здании службы капитана порта Азов.