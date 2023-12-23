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Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Поездки в поездах стали менее доступными для жителей Ростовской области

Поездки в поездах стали менее доступными для жителей Ростовской области

23 декабря 2023, 07:50
Фото: 1MI
Поездки в поездах стали менее доступными для жителей Ростовской области

Билеты для поездок в поездах стали дорожать еще быстрее в Ростовской области

В Ростовской области увеличился годовой темп прироста цен на железнодорожные билеты, следует из данных Центробанка.

Стоимость проезда в поездах проиндексировали с 1 декабря, но проявилось это уже в ноябре, когда люди стали заранее покупать билеты. Кроме того, сейчас сменили методологию наблюдений за стоимостью билетов в плацкартных вагонах.

Теперь цены фиксируют за 28 дней до отправления, а ранее этот показатель составлял 15 дней. Поэтому сейчас учитывались новогодние билеты с повышенной стоимостью.

В ЦБ России рассказали, почему в Ростовской области так подорожало мясо
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Добавим, что в некоторых городах региона в ноябре повысили стоимость проезда в других видах транспорта. Причиной назвали рост затрат перевозчиков.

Ранее в ЦБ России рассказали, почему в Ростовской области так подорожало мясо.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция#Мясо#Железнодорожный транспорт#Центробанк#Повышение стоимости#Транспортные расходы
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