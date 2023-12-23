Поездки в поездах стали менее доступными для жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Стоимость проезда в поездах проиндексировали с 1 декабря, но проявилось это уже в ноябре, когда люди стали заранее покупать билеты. Кроме того, сейчас сменили методологию наблюдений за стоимостью билетов в плацкартных вагонах.
Теперь цены фиксируют за 28 дней до отправления, а ранее этот показатель составлял 15 дней. Поэтому сейчас учитывались новогодние билеты с повышенной стоимостью.
Добавим, что в некоторых городах региона в ноябре повысили стоимость проезда в других видах транспорта. Причиной назвали рост затрат перевозчиков.
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