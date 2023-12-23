Проезд на автобусе из Ростова-на-Дону в Новошахтинск подорожал на 20%

Представитель министерства транспорта Ростовской области Алексей Зотьев рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в настоящее время по этому маршруту ездят автобусы четырех перевозчиков. Только на одном из них выросла стоимость. Важно отметить, что все перевозчики устанавливают тарифы самостоятельно, основываясь на своих собственных затратах и без вмешательства государства.