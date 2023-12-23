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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Проезд на автобусе из Ростова-на-Дону в Новошахтинск подорожал на 20%

Проезд на автобусе из Ростова-на-Дону в Новошахтинск подорожал на 20%

23 декабря 2023, 14:56
Фото: Midjourney
Стоимость проезда на общественном транспорте из Ростова-на-Дону в Новошахтинск выросла более чем на 20%, сообщают СМИ.

Представитель министерства транспорта Ростовской области Алексей Зотьев рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в настоящее время по этому маршруту ездят автобусы четырех перевозчиков. Только на одном из них выросла стоимость. Важно отметить, что все перевозчики устанавливают тарифы самостоятельно, основываясь на своих собственных затратах и без вмешательства государства.

«Сейчас цены подняли на маршруте №790/3. До 8 декабря стоимость проезда на каждый километр составляла 3,1 рубля. Теперь она увеличилась и достигла 3,78 рубля, что соответствует росту более чем на 20%», — сказано в сообщении.

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В целом, повышение тарифов объясняется увеличением себестоимости пассажирских перевозок.

Ранее появилась информация, что поездки в поездах стали менее доступными для жителей донского региона.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Новошахтинск#Автобус#Тарифы#Проезд#СМИ#Министерство транспорта
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