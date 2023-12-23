Проезд на автобусе из Ростова-на-Дону в Новошахтинск подорожал на 20%

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Представитель министерства транспорта Ростовской области Алексей Зотьев рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в настоящее время по этому маршруту ездят автобусы четырех перевозчиков. Только на одном из них выросла стоимость. Важно отметить, что все перевозчики устанавливают тарифы самостоятельно, основываясь на своих собственных затратах и без вмешательства государства.
«Сейчас цены подняли на маршруте №790/3. До 8 декабря стоимость проезда на каждый километр составляла 3,1 рубля. Теперь она увеличилась и достигла 3,78 рубля, что соответствует росту более чем на 20%», — сказано в сообщении.
В целом, повышение тарифов объясняется увеличением себестоимости пассажирских перевозок.
Ранее появилась информация, что поездки в поездах стали менее доступными для жителей донского региона.