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Ростовчане заявили, что более 50 водителей пробили колеса на трассе М-4 «Дон»

Ростовчане заявили, что более 50 водителей пробили колеса на трассе М-4 «Дон»

23 декабря 2023, 19:11
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» десятки автомобилей пробили колеса вечером в субботу, 23 декабря, сообщили местные жители в соцсетях.

По словам автора, проблемы возникли при движении от Красного Сулина до поворота на аэропорт Платов. Он рассказал, что насчитал 51 машину с пробитыми колесами на обочине.

«Впереди едут дорожные службы пытаются сгладить ситуацию», — говорится в публикации.

Пользователи в комментариях написали, что причиной являются глубокие ямы на трассе, которые не видно в темное время суток.

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«Ямы по колено. Каждый день там езжу», — заявили ростовчане.

«Неделю назад было тоже самое. Десятки машин на обочинах», — говорится в комментариях.

«Ехали там в туман, машин было в десятки раз больше», — пишут водители.

Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало.

Ранее стало известно, что рабочие восстановили трассу вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азовское море#Крым#Красный Сулин#Последние новости Ростова на сегодня#Аэропорт Платов#Ростов#Ямы#Туман#Происшествия
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