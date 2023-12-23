Ростовчане заявили, что более 50 водителей пробили колеса на трассе М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
По словам автора, проблемы возникли при движении от Красного Сулина до поворота на аэропорт Платов. Он рассказал, что насчитал 51 машину с пробитыми колесами на обочине.
«Впереди едут дорожные службы пытаются сгладить ситуацию», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях написали, что причиной являются глубокие ямы на трассе, которые не видно в темное время суток.
«Ямы по колено. Каждый день там езжу», — заявили ростовчане.
«Неделю назад было тоже самое. Десятки машин на обочинах», — говорится в комментариях.
«Ехали там в туман, машин было в десятки раз больше», — пишут водители.
Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало.
Ранее стало известно, что рабочие восстановили трассу вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым.