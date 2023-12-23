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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской области

Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской области

23 декабря 2023, 05:43
Фото: Midjourney
Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской области

Следователь Яндиев рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства на Дону

Огромное количество преступных группировок в 90-е годы орудовали в Ростовской области, сообщил RostovGazeta поймавший маньяка Чикатило следователь Амурхан Яндиев.

Большое количество преступных группировок, по словам собеседника, в 90-е годы было в Волгодонске.

«Там я вел разработку на протяжении двух лет. Здесь орудовали банды Красавчика, Юдина, Диденко, и многие другие», — вспоминает Амурхан Яндиев.

Следователь добавляет, что разоблачать банды неимоверно сложно. Прежде всего, ведется большая оперативная разработка для выяснения, где группировка кучкуется.

«Существует и риск „заказных“ убийств. На меня, например, было покушение», — уточняет эксперт.

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Следователь напоминает, как в 90-е в Волгодонске пытались убить директора «Атоммаша». Как расстреляли сына и невестку бизнесмена из-за того, что он не позволял вывезти металл.

Целью бандитских набегов являлось чужое имущество. Захватывали его тогда любыми жестокими способами.

«И только когда все эти банды были разоблачены, все успокоились», — резюмирует эксперт.

Ранее следователь Яндиев рассказал RostovGazeta, как в 90-е годы подростки собирались в банды в Ростовской области.

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