Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Большое количество преступных группировок, по словам собеседника, в 90-е годы было в Волгодонске.
«Там я вел разработку на протяжении двух лет. Здесь орудовали банды Красавчика, Юдина, Диденко, и многие другие», — вспоминает Амурхан Яндиев.
Следователь добавляет, что разоблачать банды неимоверно сложно. Прежде всего, ведется большая оперативная разработка для выяснения, где группировка кучкуется.
«Существует и риск „заказных“ убийств. На меня, например, было покушение», — уточняет эксперт.
Следователь напоминает, как в 90-е в Волгодонске пытались убить директора «Атоммаша». Как расстреляли сына и невестку бизнесмена из-за того, что он не позволял вывезти металл.
Целью бандитских набегов являлось чужое имущество. Захватывали его тогда любыми жестокими способами.
«И только когда все эти банды были разоблачены, все успокоились», — резюмирует эксперт.
Ранее следователь Яндиев рассказал RostovGazeta, как в 90-е годы подростки собирались в банды в Ростовской области.