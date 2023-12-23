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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 12:05

Стали известны подробности ДТП с 4 погибшими и 19 ранеными в Ростовской области

Стали известны подробности ДТП с 4 погибшими и 19 ранеными в Ростовской области

23 декабря 2023, 11:55
Фото: 1MI
В Ростовской области столкновение микроавтобуса и автомобиля привело к гибели четырех человек, сообщили в региональном УГИБДД.

На маршруте Ростов — Ставрополь произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли, а 12 получили ранения. Утром 23 декабря водитель автомобиля Great Wall потерял контроль над управлением, что обернулось смертельной автоаварией. Неуправляемая машина врезалась в микроавтобус

Сначала известно было о гибели четырех человек, в том числе водителей. Теперь появилась информация о количестве пострадавших.

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«Всего 12 человек обратились за медицинской помощью, из них 2 получили первую помощь, а 10 человек госпитализированы», — сообщили в управлении.

Теперь Telegram-канала Don_Mash написал, что ранения получили 19 человек. Но официального подтверждения этой информации не было.

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