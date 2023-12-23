Стали известны подробности ДТП с 4 погибшими и 19 ранеными в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
На маршруте Ростов — Ставрополь произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли, а 12 получили ранения. Утром 23 декабря водитель автомобиля Great Wall потерял контроль над управлением, что обернулось смертельной автоаварией. Неуправляемая машина врезалась в микроавтобус
Сначала известно было о гибели четырех человек, в том числе водителей. Теперь появилась информация о количестве пострадавших.
«Всего 12 человек обратились за медицинской помощью, из них 2 получили первую помощь, а 10 человек госпитализированы», — сообщили в управлении.
Теперь Telegram-канала Don_Mash написал, что ранения получили 19 человек. Но официального подтверждения этой информации не было.