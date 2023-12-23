Стали известны подробности ДТП с 4 погибшими и 19 ранеными в Ростовской области

На маршруте Ростов — Ставрополь произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли, а 12 получили ранения. Утром 23 декабря водитель автомобиля Great Wall потерял контроль над управлением, что обернулось смертельной автоаварией. Неуправляемая машина врезалась в микроавтобус